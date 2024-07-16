Експерти вказують на необхідність створення нового типу фонду прямих інвестицій.

США та союзники нещодавно взяли на себе нові безпрецедентні зобов'язання щодо зміцнення військової підтримки Києва. Однак із загостренням війни зростає руйнування цивільної інфраструктури України. Вартість фінансування післявоєнної відбудови, яка, за деякими оцінками, перевищує 500 млрд доларів, вимагає вивчення численних інноваційних джерел і механізмів фінансування, пише The Hill з посиланням на думку російсько-українського підприємця Іллі Пономарьова.

Зазначається, що на особливу увагу заслуговує одна концепція: створення нового типу фонду прямих інвестицій, який міг би розблокувати десятки мільярдів доларів. Йдеться про російських олігархів, які зможуть добровільно інвестувати значну частину своїх статків у відбудову України в обмін на зняття індивідуальних санкцій.

Остання підтверджена вартість заморожених активів цих осіб становить 58 мільярдів доларів. Однак реальна сума, схована в Росії та по всьому світу, може бути набагато більшою. Пілотна програма запропонованого фонду спочатку буде спрямована на частину цих грошей – до 20 мільярдів доларів. Сума кожного внеску має становити значний відсоток від загальних статків кожного інвестора, які, як очікується, будуть обчислюватися багатомільярдними сумами.

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Такий фонд може функціонувати як фонд розвитку, інвестуючи виключно в Україну, зокрема, в проекти реконструкції житлових будинків, енергетичні об'єкти та транспортну інфраструктуру. Потенційні інвестори проходитимуть сувору перевірку на відповідність правилам і положенням та затверджуватимуться групою Єрмак-Макфол.

За словами журналістів, затверджені інвестори отримають від України скасування існуючих санкцій, що дозволить їм перевести свої інвестиції до фонду. Лише після закінчення війни і ліквідації фонду – ймовірно, через десять або більше років – буде розподілено основні депозити і потенційні прибутки чи збитки. Таким чином, фонд безпосередньо пов'язував би довгострокові фінансові інтереси інвесторів зі шляхом відновлення України.

Управління фондом здійснюватиметься незалежною радою, до складу якої увійдуть відомі світові лідери. Надійні гарантії унеможливлять зловживання або незаконне привласнення коштів, а також гарантуватимуть, що інвестиції будуть спрямовані лише на затверджені пріоритетні проекти цивільної реконструкції. Плата за управління фондом буде мінімальною.

Інвестори не матимуть права голосу при прийнятті рішень. Вони будуть зобов'язані за контрактом погодитися на повторне введення санкцій і конфіскацію всіх своїх інвестицій у випадку, якщо будь-яка діяльність буде визнана прямою чи опосередкованою підтримкою Володимира Путіна, або його режиму, йдеться у статті.

"Модель фонду прямих інвестицій заслуговує на серйозний розгляд як додатковий підхід до фінансування відродження та відродження України шляхом стимулювання російського елітного класу до добровільних внесків. Це смілива, прагматична відповідь на потреби великої нації та на дії найнебезпечнішого і найзухвалішого тирана 21-го століття", – пише автор.

Відновлення України

Міністерства фінансів України та Німеччини підписали спільну Декларацію про зміцнення двостороннього співробітництва для підтримки відновлення України після війни. Йдеться не лише про фінансові ресурси, але й про розбудову інституційних можливостей для підтримки українських приватних компаній та сприяння інвестиціям.

Раніше УНІАН писав, що навіть якщо війна закінчиться завтра, багатьом українцям не буде куди повертатися. Небагато країн з часів Другої світової війни зазнали такого рівня руйнувань. Йдеться про занадто величезну зруйновану територію.

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