Йдеться, зокрема, про підтримку українських приватних компаній та сприяння інвестиціям.

Міністерства фінансів України та Німеччини підписали спільну Декларацію про зміцнення двостороннього співробітництва для підтримки відновлення України після війни. Про це повідомляє The Guardian.

"‎Ми не обмежуємося формою підтримки, яка потрібна Україні для перемоги у війні. Ми хочемо зробити свій внесок зараз, щоб Україна могла визначити курс майбутнього зростання через свою відбудову"‎, – заявив Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

За його словами, йдеться не лише про фінансові ресурси, але й про розбудову інституційних можливостей для підтримки українських приватних компаній та сприяння інвестиціям. Зазначимо, що декларація не є договором і не створює зобов’язань згідно з міжнародним правом.

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Повідомляється, що міністерство фінансів Німеччини доручило державному банку розвитку KfW оцінити можливість реалізації проекту, що включає фінансові консультації для підтримки Мінфіну України.

Проект також міг би підтримати Фонд розвитку підприємництва, щоб зробити його незалежною державною фінансовою установою, орієнтованою на малі та середні підприємства.

Німецька допомога Україні

У кінці травня Німеччина надала Україні новий пакет озброєнь на півмільярда євро. Пакет містив, зокрема, ракети для систем ППО типу Iris-T, БПЛА для розвідки та ведення бойових дій у Чорному морі, запчастини для артилерії, двигуни для танків Leopard, а також патрони для стрілецької зброї.

Інший великий пакет допомоги Берлін передав Києву у квітні. Тоді до списку увійшли, зокрема, боєприпаси для танків Leopard 2, самохідна зенітна установка Skynex і переносні протитанкові ручні гранатомети.

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