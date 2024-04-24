За підсумками минулого року ВВП України залишився нижчим за довоєнний рівень 2013-го.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України продемонстрував помірне зростання у першій частині року. Про це повідомляє консенсус-прогноз експертів та чиновників за квітень, оприлюднений на сайті Мінекономіки.

"Загалом за оцінками Мінекономіки, зростання ВВП у І кварталі 2024 року може становити 3,6%", – йдеться у публікації.

Зазначимо, що за перші місяці року показники зростання виявилися такими же. Як повідомила у квітні перший віце-прем'єр – міністр економіки України Юлія Свириденко, у січні-лютому зростання ВВП оцінили на рівні 3,6%.

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Повідомляється, що за два роки війни країна зазнала збитків на суму 152 млрд доларів – це тільки прямі збитки. Найбільше постраждали об'єкти житлового сектору, транспортної інфраструктури, енергетики, сільського господарства, торгівлі та промисловості.

Загалом, потреби країни у реконструкції та відновленні експерти оцінили у майже 486 млрд дол.

Як економіка України пройшла 2023-й

За підсумками минулого року український ВВП залишився нижчим за довоєнний рівень 2013 року на 30%. За інформацією Державної служби статистики, реальний ВВП минулого року порівняно з 2022 виріс на 5,3%: номінальний ВВП склав 6537,8 млрд грн.

За перший квартал 2023-го ВВП знизився на 10,5%, однак у другому кварталі спостерігалося суттєве зростання, яке сповільнилося у третьому кварталі. Зазначимо, що за підсумками 2024 року прогнозується економічне зростання на рівні не менше 4,6%.

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