Ігри навколо авіаційного гіганта: що чекає на "Антонов"

Флагман українського літакобудування - держпідприємство «Антонов» ось уже кілька тижнів знаходиться в центрі суспільної уваги. Головними дійовими особами є президент «Антонова» останні два роки Олександр Донець та Айварас Абромавічус - генеральний директор держконцерну «Укроборонпром», якому підпорядковується «Антонов».

Публічно почалося все 9 червня, коли Абромавічус підписав наказ про звільнення Донця. Наступного дня до тимчасового виконання обов'язків керівника «Антонов» приступив Олександр Лось, який до цього займав посаду віце-президента по проектуванню підприємства і був заступником того ж Донця.

Зміна керівництва так би й залишилася рядовою подією, не помітною для суспільства. Однак ситуація отримала стрімкий розвиток. Юридична фірма «Ільяшев і партнери», яка представляє інтереси компанії «Антонов», повідомила, що Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) призупинив дію рішення від 9 червня про звільнення керівника.

В "Укроборонпромі" одразу заявили, що не отримували рішень суду, але звільнять Донця з 15 червня: попередній наказ за 9 червня був скасований через те, що керівник перебував на лікарняному. Однак вже 22 червня все той же суд знову зупинив дію наказу гендиректора «Укроборонпрому» про звільнення президента АНТК «Антонов».

Не дивлячись на рішення суду, Лось наразі є єдиним виконуючим обов’язки і керує підприємством.

«Щодо нещодавніх ухвал суду - ці процеси відбувають десь в паралельній реальності від нашої роботи і діяльності «Антонова». Примітно, що саме скандальний ОАСК підтримує Донця у його зусиллях. Ці дії отримають належну юридичну реакцію з боку підприємства та концерну», - повідомив УНІАН Абромавічус.

Проте, на цьому судові позови не закінчилися. Так, профспілка «Антонов» звернулася до того ж Окружного адмінсуду Києва з позовом про скасування постанови уряду Арсенія Яценюка 2015 року про передачу підприємства в управління концерну «Укроборонпром».

На думку профспілки, згадана постанова порушує її права і була прийнята з грубим порушенням Конституції та законів України. Крім того у позові наголошується, що передача в 2015 році «Антонова» зі сфери управління Мінекономрозвитку в управління «Укроборонпрому» мало негативні наслідки, що відповідним чином позначилося на результатах господарської діяльності підприємства.

«Зокрема, на утримання «Укроборонпрому» в 2018-2020 роках «Антонов» перерахував внески на суму 122 млн грн. Ще 74 млн грн в 2015-2019 роках «Антонов» за вказівкою держконцерну перерахував в якості фінансової допомоги іншим підприємствам-учасникам концерну», - йдеться в позові.

Згодом ці претензії чомусь розвіялися і профспілкова організація заявила про відкликання позову.

В.о. президента АНТК «Антонов» Олександр Лось пояснив, що після переговорів сторони «домовилися, що це питання зараз не є актуальним для підприємства».

«Говорити про те, кому має підпорядковуватись «Антонов», буде доцільно після того, як в самому концерні розпочнеться реформа і процес трансформації інших підприємств. Тоді всі на практиці зможуть оцінити плюси і мінуси реформи та відчути її переваги», — зазначив він.

Проте війна за крісло керівника єдиного в країні виробника літаків для цивільної авіації на цьому не закінчилася. На сайті «Антонова» з’явилося повідомлення, в якому «Укроборонпром» звинувачувався в намаганні припинити діяльність авіапідприємства.

«Ми повинні констатувати, що «Укроборонпром», до складу якого «Антонов» входить з 2015 року, вживає заходів, спрямованих на припинення діяльності підприємства. Колектив «Антонов» підготував відкриті звернення до керівництва держави, в яких звертає увагу влади на ситуацію, що склалася», - йшлося в повідомленні.

В той же день частина працівників «Антонова» навіть вийшла на протест. Як пояснили співробітники заводу, головною вимогою є збереження функціонування двох підрозділів. Так, у структурі підприємства є два основних підрозділи - виробничий і авіатранспортний. Останній спеціалізується на вантажних перевезеннях, і саме він заробляє гроші, які потім витрачають на виробництво і проектування літаків та авіаприладів. Ці підрозділи, нібито, «Укроборонпром» планує відділити один від одного. Протестувальники заявили, що Олександр Донець до останнього протистояв цим змінам, тому директора і звільнили.

Проте, як заявив УНІАН Абромавічус, ніякого розділення компанії не планується.

«Авіатранспортний підрозділ – «Авіалінії Антонова» - і надалі буде знаходитися у складі державного підприємства «Антонов». На жаль, це один із низки міфів, які розповсюджуються у публічній площині для залякування колективу підприємства», - сказав він.

За наслідками перевірки

В чому ж тоді справжня причина відставки Донця? Як повідомили УНІАН в прес-службі «Укроборонпром», причиною відставки стала перевірка діяльності «Антонов», яку ініціював прем’єр-міністр Денис Шмигаль на підставі інформації, отриманої від Служби безпеки України.

«В СБУ побачили в діях керівництва «Антонова» загрозу національній безпеці і існуванню підприємства і попросили перевірити низку питань фінансово-господарської діяльності. Комісія майже місяць працювала на підприємстві в «надзвичайних умовах» - саботажу і протидії з боку працівників. Результати перевірки ми передали в правоохоронні органи, бо були виявлені ознаки кримінальних злочинів і порушення антикорупційного законодавства у діях колишнього керівництва», - зазначається в релізі.

Зокрема, в «Укроборонпромі» заявили про нецільове використання об'єктів державної власності, зловживання та порушення з боку керівництва АНТК, які могли спричинити значні збитки державі. Варто зазначити, що СБУ вже заявила про відкриття кримінального провадження.

Цікаво, що справу порушено за «Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю».

Проте, конкретні факти порушень в концерні так і не назвали. За словами авіаексперта Кирила Новікова, причиною цього може бути бажання не нашкодити діючим контрактам.

«Для мене дивна ситуація коли говорять, що знайшли порушення, але не показують які саме. Тому з боку влади і керівництва концерну було б логічно розповісти про факти порушень. Але з іншого боку, не потрібно забувати про державну та комерційну таємницю. А головне, будь-яка негативна інформація стосовно «Антонова» може нашкодити діючим контрактам. Ми пам’ятаємо вистражданий контракт з Перу. Якщо негатив щодо «Антонова» призведе до зриву цього контракту, то це будуть репутаційні втрати не тільки для підприємства, а й для держави», - зазначив УНІАН експерт.

Не знає предмет звинувачень і сам Донець, так як не бачив акту перевірки.

«Я проходив комісії десятки разів різних держінстанцій. Стандартна процедура проходження виглядає так: комісія після завершення роботи показує акт керівництву підприємства. Ми погоджуємося або не погоджуємося з зауваженнями. Керівник повинен розписатися, і після цього акт вважається завершеним. Я акту не бачив. Нібито він засекречений і комісія його передала в Кабмін», - розповів він УНІАН.

При цьому Донець зазначив, що не розуміє причин свого звільнення, так як під час дворічної каденції на посаді президента, показники АНТК «Антонов» - найвищі за останні десять років.

«За 2018 рік відрахування в держбюджет разом з зарплатними відрахуваннями склали близько мільярда гривень і приблизно мільярд гривень отримали прибутку. В 2019 році відрахування і прибуток також приблизно по мільярду. В цьому році, враховуючи показники перевезень, цифри будуть не гірші, а може й кращі», - вважає він.

Розбіжності в поглядах

Донець зазначив, що причиною свого звільнення розглядає різницю в поглядах з Абромавічусом щодо певних моментів розвитку компанії.

«Антонов» не вписується до «Укроборонпрому», який виробляє ракети та танки. Через це у нас виникла велика проблема з американськими та європейськими постачальниками. Адже, коли підприємство входить в оборонний комплекс, то всі постачальники повинні додатково отримувати велику кількість погоджень у своїх країнах. Тому ми мали багато відмов. Не всі хочуть працювати з оборонкою», - заявив він УНІАН.

Як вважає Донець, відрахування, які «Антонов» здійснює щоквартально на користь «Укроборонпрому», є занадто великими.

«В цьому році «Укроборонпром» виставив нову цифру: 41 млн грн щоквартально», - підкреслив він.

Тезу про фундаментальні розбіжності в поглядах підтверджує і сам Абромавічус.

«Я не бачу пана Донця керівником «Антонов». У нас різні цінності, різний погляд на майбутнє компанії і різне ставлення до численних порушень та зловживань, ознаки яких ми виявили під час перевірки. Донець обрав шлях війни з підприємством та колективом, яким він керував майже два роки. Ми впевнені у своїй правоті і будемо далі піднімати з колін легенду вітчизняного авіапрому», – зазначив керівник «Укроборонпрому».

Абромавічус вважає, що «Антонов» повинен стати ядром майбутньої авіабудівної корпорації.

«Стати більш прозорим і підзвітним, з чіткою стратегією розвитку, впровадити міжнародні стандарти управління, пройти корпоратизацію, і головне - відновити свою основну діяльність: створювати, виробляти і продавати конкурентоспроможні літаки для світового ринку», - сказав він.

Проте, за словами Абромавічуса, всі пропозиції відкидалися або блокувалися старим керівництвом.

«Ми неодноразово представляли цю стратегію і керівництву Антонова, і колективу, і профспілкам. Але всі наші пропозиції відкидалися або блокувалися, бо не було бажання змінюватися. Зараз уже з новим керівництвом підприємства утворили спільну Стратегічну групу, яка буде працювати конкретно над стратегією розвитку «Антонова» і планом його трансформації», - зауважив він.

Реформування заради виживання

Хто б не був на чолі АНТК «Антонов», але очевидно, що підприємство має змінюватися і виконувати свою основну функцію – виробляти літаки.

На думку керівництва «Укроборонпрому», зробити це допоможе реформа, яка розробляється останні 10 місяців. В процесі реформи оборонні підприємства будуть корпоратизовані і поступово запроваджені міжнародні стандарти корпоративного управління.

«Підкреслюю, що корпоратизація не має нічого спільного із приватизацією. І ця цільова модель корпоративного управління «Укроборонпромом» на час та після трансформації концерну вже готова. Ми очікуємо, що ще до кінця чинної парламентської сесії будуть ухвалені відповідні закони, які дозволять перейти до активної фази нашої реформи», - заявив УНІАН Абромавічус.

У результаті реформи «Укроборонпром» буде трансформовано, і він перестане існувати в існуючому стані.

«Підприємства концерну будуть об’єднані у прозорі, ефективні бізнес-одиниці за принципом галузевої синергії. Наразі готуються до створення щонайменше шість таких державних корпорацій: ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарних та морських систем», - пояснив він.

Абромавічус підкреслив, що в авіаційному напрямку саме «Антонов» стане ключовим підприємством, на основі якого формуватися державна авіаційна холдингова компанія.

Ідею створення авіахолдингу підтримує авіаційний експерт Кирил Новіков.

«Історія ринкових відносин показує, що інакша форма існування таких складних підприємств неможлива. Якщо відбудеться корпоратизація авіанапрямку, то підприємства зможуть розпоряджатися фінансовім ресурсом. В ринковому середовищі тільки так можливо залучати великий кредитний ресурс під низькі відсотки для будівництва техніки», - сказав він УНІАН.

З іншого боку, за словами Новікова, «Антонов» має підтримуватися державою, яка має бути замовником техніки.

«На скільки мені відомо, в державних організаціях в планах є придбання літаків найближчі роки. В першу чергу це ДСНС, Армія, транспортні підрозділи держструктур, прикордонники», - зазначив він.

На необхідності держзамовлення також наголошує експерт з економічного аналізу та транспортної інфраструктури Інституту майбутнього Ярослав Пилипчук.

«Якщо не буде держзамовлення, то Україні потрібно забути про авіабудівництво. Я проти дотацій з держбюджету і різних держзамовлень, тому що це не стимулює конкуренцію. Але зараз ми не в тому положенні. Потрібне держзамовлення», - зазначив він УНІАН.

Також, за словами Пилипчука, для запуску виробництва літаків потрібно створити лізингову програму для авіакомпаній всередині країни.

«Потрібно створювати умови для внутрішніх авіаперевезень. Щоб виник попит на літаки потрібно створити конкуренцію між авіакомпаніями. Для цього потрібно відмінити ПДВ. Парадокс, що на міжнародні рейси ПДВ не має, а на внутрішні є», - зазначив він.

Отже, на даному етапі важко сказати чого більше у звільненні Донця – реальних порушень закону чи непорозумінь з керівництвом «Укроборонпрому». Проте, очевидно, що підприємство «Антонов» потребує реформування та допомоги держави. Без цього Україна ризикує втратити те, що мають лічені країни світу, своє авіабудування.

Олександр Куницький