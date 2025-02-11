Ослаблення валюти в останні місяці сприяло зростанню цін.

Інфляція в Угорщині підскочила сильніше, ніж очікувалося. Економічні проблеми стануть передвиборчою проблемою для прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Видання Bloomberg пише, що споживчі ціни в січні зросли на 5,5% у річному обчисленні, що стало найбільшим стрибком за 13 місяців, порівняно з 4,6% у грудні. У місячному обчисленні ціни зросли на 1,5%.

Хоча центральний банк заявляв, що зростання цін досягне піку в січні, а потім піде на спад, останні дані посилили побоювання, що інфляційні очікування можуть стабілізуватися на більш високому, ніж очікувалося, рівні. Це також може чинити тиск на Орбана в умовах кризи, яка насувається напередодні виборів, що відбудуться трохи більше ніж за рік.

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Ослаблення валюти в останні місяці сприяло зростанню цін, зокрема на початку січня, коли форинт повернувся до дворічного мінімуму щодо євро. Відтоді курс зріс, досягнувши найвищого рівня за останні три місяці.

У січні ціни на продукти харчування зросли на 6% у річному обчисленні, зокрема борошно подорожчало на 43%, а молоко - на 25%. Ціни на фрукти та овочі зросли на 16%. Вартість послуг зросла на 8,5%, зокрема на 15% збільшилася плата за телефон та Інтернет і на 12% - за оренду житла.

Міністр економіки Мартон Надь заявив, що уряд може розглянути можливість повторного запровадження режиму граничних цін, який раніше застосовували щодо різних товарів - від продуктів до палива.

Уряд ставить у заслугу ці заходи, що дають змогу взяти під контроль рекордну інфляцію, хоча дослідження центробанку стверджують, що вони погіршили ситуацію, коли магазини підняли ціни на нерегульовані товари, щоб компенсувати свої збитки. Крім того, вони призвели до дефіциту палива в країні.

Центральний банк ухвалить рішення щодо процентних ставок 25 лютого, і це буде останнє засідання під керівництвом голови банку Дьєрдя Матолчі. Його наступником стане Міхалі Варга, який заявив, що відповідно до статуту центробанку його пріоритетом стане стабільність цін.

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Видання Financial Times писало, що заморожування європейських грошей вдарило по Угорщині. Дефіцит бюджету у 2024 році становить понад 4,5% ВВП, що посилює політичну напруженість.

У третьому кварталі економіка Угорщини скоротилася на 0,7%, що стало другим скороченням поспіль, кинувши економіку в технічну рецесію на тлі слабкого попиту в автомобільній, електронній та фармацевтичній галузях, які домінують у країни.

1 січня Угорщині офіційно відмовили у фінансуванні ЄС на суму 1,04 млрд євро, яке блок заморозив через звинувачення в корупції.

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