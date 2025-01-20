Орбан продовжує підтримувати Трампа, попри попередження Центрального банку Угорщини щодо майбутніх загроз для економіки країни.

Президентство Дональда Трампа в США викличе новий сплеск правого руху у Європі. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає Reuters.

Прихильник Трампа передбачає "золоту еру" у відносинах між США та Угорщиною, попри попередження центрального банку країни про те, що запропоновані Трампом тарифи щодо Європейського Союзу завдадуть шкоди угорській економіці.

"Лише кілька годин, і навіть сонце буде світити по-іншому в Брюсселі. Новий президент у США, велика фракція патріотів у Брюсселі, великий ентузіазм. Тож велика атака може розпочатися. Цим я розпочинаю другу фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя", - зазначив Орбан на конференції, посилюючи свою антибрюссельську риторику.

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У Reuters нагадали, що нові тарифи, які Трамп пообіцяв ввести на імпорт з ЄС, завдадуть удару по економіці Угорщини та підвищать інфляцію, адже країна певним чином залежить від своєї автомобільної промисловості.

Водночас Орбан заявив, що ЄС перебуває в кризі, адже не може забезпечити процвітання своїх громадян, зупинити нелегальну міграцію та гарантувати свою безпеку.

"Ми в Угорщині є опозицією до системи в Брюсселі. ... Брюссель окупований ліволіберальною олігархією. На європейських виборах ми впритул наблизилися до реального шансу на нову праву більшість, яка може замінити брюссельську еліту", - наголосив політик.

Останні скандальні заяви Орбана

Раніше прем'єр-міністр Угорщини заявив, що ЄС має скасувати санкції проти Росії. За його словами, з росіянами потрібно створити відносини без санкцій. Він зазначив, що блок "має бути на стадії протверезіння", але він все ще "подвоює" обмеження.

Також Орбан назвав два сценарії закінчення війни в Україні. За його словами, у 2025 році будуть мирні переговори або одна з ворогуючих сторін знищить іншу.

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