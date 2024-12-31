Розлад із Брюсселем призвів до того, що Будапешту заморозив допомогу на 19 мільярдів євро.

З 1 січня Угорщина втратить доступ до більш ніж 1 мільярда євро з фондів Європейського союзу. Проблеми з Брюсселем заважають Будапешту вийти з рецесії і підривають шанси прем'єр-міністра Віктора Орбана на переобрання у 2026 році.

Видання Financial Times пише, що заморожування європейських грошей вдарило по Угорщині в момент, коли в уряду мало можливостей для маневру. Дефіцит бюджету у 2024 році становить понад 4,5% ВВП, що посилює політичну напруженість.

У третьому кварталі економіка Угорщини скоротилася на 0,7%, що стало другим скороченням поспіль, кинувши економіку в технічну рецесію на тлі слабкого попиту в автомобільній, електронній та фармацевтичній галузях, які домінують у країни.

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Із 6,3 мільярда євро коштів, заморожених Брюсселем через проблеми з верховенством закону, Будапешт назавжди втратить 1,04 мільярда євро, які мали виділити до кінця 2024 року. Угорщина також недоотримує від ЄС кошти на біженців, до кінця року втрати становитимуть 200 мільйонів євро.

Обидві суми доповнюють одноразовий штраф у розмірі 200 мільйонів євро, накладений Європейським судом у червні за порушення правил надання притулку та ігнорування раніше винесеного рішення.

Загалом 19 мільярдів євро у фондах відновлення після пандемії та інших ресурсах ЄС залишаються заблокованими аж до виборів. Водночас жодна зі сторін не хоче поступатися у розв'язанні питань, які кожна з них вважає фундаментальними, включно із заходами щодо боротьби з корупцією, незалежністю судової системи і ставленням Угорщини до меншин і біженців.

Брюссель також поставив під сумнів упевненість Будапешта в тому, що він зможе збільшити витрати протягом наступних чотирьох років, ґрунтуючись на очікуваннях Угорщини щодо високих темпів зростання економіки.

Обидві сторони мають час до середини січня, щоб узгодити компромісний бюджетний план із 2025 до 2028 року, водночас ЄС має намір дати погану оцінку, якщо уряд Угорщини не знизить витрати. Із бюджету на 2025 рік уже виключили інвестиції та соціальні витрати на мільярди євро, які здебільшого фінансує ЄС.

Міністр економіки Мартон Надь визнав, що уряд не може повністю заповнити прогалину у фінансуванні Євросоюзу. Замість того, щоб використовувати державні кошти для стимулювання економіки, він запропонував дозволити людям використовувати заощадження приватних пенсійних фондів на суму близько 5 мільярдів євро для купівлі нерухомості або ремонту, не обкладаючи їх податками, щоб стимулювати слабкий попит.

Орбан, тим часом, робить ставку на те, що інвестори з Азії зможуть заповнити цю прогалину - таку політику він назвав "економічним нейтралітетом". Китайські інвестиції в Угорщину зросли останніми роками, але мало хто вважає, що вони можуть повністю компенсувати дефіцит коштів від Брюсселя.

Економіка Угорщини та перемога Трампа

Видання Reuters писало, що перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа може стати політичним благом для угорського лідера Віктора Орбана, але в економічному плані - це погана новина для Будапешта. Новий президент США посилює інфляційні ризики.

Якщо Трампу вдасться швидко домогтися припинення війни між Росією та Україною, то акції угорських компаній значно зростуть.

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