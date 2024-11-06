Після початку повномасштабного вторгнення Росії зменшилась кількість людей, які можуть купити квартиру, автомобіль.

44% українців частіше намагаються купувати найдешевші продукти харчування, менше зважаючи на їх якість. Такі результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року.

В той же час 45% опитаних частіше дозволяють собі купувати більш якісні (більш корисні чи смачні) продукти, навіть якщо вони дорожчі. Серед них лише 15% є тих, хто відповідає, що "ледве зводять кінці з кінцями" і 81% серед тих, хто відповідає що "живуть забезпечено".

За даними опитування, після початку повномасштабної російської агресії дещо зросла частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (з 9% у червні 2021 р. до 12% у вересні 2024 р.). В той же час зросла частка тих, хто відповідає, що живе забезпечено, але зробити деякі покупки поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль) (з 6% до 9%), але зменшилася частка тих, хто відповідає, що їхній родині "у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі" (з 44% до 41%).

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В Центрі Разумкова зазначають, що порівняно з 2005 роком з 38% до 54% зросла частка громадян, які основну частину засобів до існування отримують за рахунок заробітної плати і з 38% до 29% зменшалася частка тих, хто живе переважно за рахунок пенсії, стипендії, грошової допомоги чи аліментів, з 7% до 2,5% - за рахунок запасів чи доходів, отриманих у підсобному господарстві, на земельній ділянці, з 5% до 3% - за рахунок побічних приробітків, з 3% до 2% - за рахунок доходів від підприємництва.

Матеріальне становище українців

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко зазначав, що більше 40% українців вважають себе середнім класом, але їхні доходи не відповідають цьому рівню. При цьому серед тих, хто справді є середнім класом за доходом на сьогодні під час війни становить менше 7%.

За його словами, багатого класу серед населення за рівнем доходів в Україні зараз менше 1-1,5%. Таким чином він зазначив, що за рівнем доходів в Україні зараз 92% бідного класу.

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