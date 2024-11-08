Ціни на молочні продукти зростають з кінця серпня цього року.

В Україні невпинно зростають ціни на молочні продукти. Як повідомив УНІАН заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук, цей тренд продовжиться і надалі.

За його прогнозом, у разі стабільного постачання електроенергії взимку подорожчання може скласти ще 10-15% до кінця року. Проте, якщо ферми змушені будуть використовувати генератори через можливі перебої, то вартість виробництва молока різко зросте, що може ще більше вплинути на ціни для споживачів. Експерт додав, що ціни на молочні продукти зростають з кінця серпня цього року.

"Найголовніша причина - це недостатня кількість продовольчого, якісного молока. Тому що ми на сьогодні досить сильно виросли в питанні експорту в Європейський Союз, за рахунок того, що в Європі скорочується виробництво молока", - сказав Марчук.

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Серед інших факторів, які впливають на ціну молочних продуктів, експерт назвав сезонні коливання погоди. У теплий період, коли обсяги виробництва молока найбільші, ситуація дещо стабільніша, але з настанням прохолодного сезону кількість молока зменшуються. Додатково на вартість впливають високі ціни на корми в Україні та світі, спричинені нестачею продовольчої пшениці та кукурудзи.

"До цього додаються витрати пов'язані з логістикою та підвищення цін на електроенергію, які зросли для виробників, враховуючи, що молочно-товарні комплекси значною мірою залежать від електроенергії. Доїльні апарати, системи охолодження молока після доїння – все це працює за рахунок електроенергії, тому звичайно воно відіграє свою роль у формуванні ціни", – пояснив Марчук.

Крім того, експерт вказав на загальний інфляційний тиск, який позначається на всіх товарах у продуктовому кошику.

Згідно з даними порталу Мінфін, у листопаді ціни на молочку зросли порівняно з попереднім місяцем у середньому на 2,63%. Зокрема, середні ціни на молоко зросли на 10,71%, сметану - на 6,75%, кисломолочний сир - на 3,18%, сир твердий - на 4,27%.

Ціни на продукти в Україні

З кінця минулого тижня ціна на моркву в Україні стрімко зростає. Цей овоч має всі шанси стати найдорожчою позицією борщового набору.

Також УНІАН повідомляв, що згідно з результатами нещодавнього соціологічного опитування, 44% українців купують дешевші, але менш якісні продукти.

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