Російська влада намагається намалювати картину зростання і процвітання напередодні переобрання Путіна.

Передвиборча кампанія Владимира Путіна спонукала російських чиновників до нових зусиль зі стримування інфляції на тлі зростаючого занепокоєння з приводу стрімкого росту цін на споживчі товари та спроб приборкати рубль, що слабшає, пише Financial Times.

Журналісти вказують, що вибори наступного року будуть без реальної конкуренції для Путіна. Постійний ціновий тиск змусить чиновників шукати більш нетрадиційні способи приборкати інфляцію і стримувати суспільне обурення.

"Інфляція є найпоширенішою причиною невдоволення громадян, звідси і підвищена увага до цих заходів", – сказав виданню економіст Чиказького університету Костянтин Сонін.

У статті розповідають, що інструментарій боротьби з інфляцією в РФ варіюється від "яструбиної політики центрального банку" і паузи у виході з країни західних компаній до заходів, спрямованих на зниження вартості яєць.

Зазначається, що кілька годин після прямої лінії 14 грудня, під час якої Путін звинуватив уряд у рості цін на яйця, Міністерство сільського господарства оголосило про скасування податків на імпорт цієї продукції і збільшення поставок з "дружніх" країн.

Науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія в Берліні Олександр Прокопенко вважає, що влада намагається намалювати картину зростання і процвітання напередодні переобрання Путіна на майбутніх виборах.

Однак, на думку журналістів, російська економіка продовжує перегріватися, оскільки залежність від імпорту та обмежений доступ до світових ринків стимулюють інфляцію. ЦБ Росії був змушений підвищити процентну ставку до 16%. Там ключовим фактором, що зумовлює інфляцію, яка зараз становить 7,5% у річному вираженні, назвали санкції.

Через зниження експорту Росія отримує менше іноземної валюти для оплати імпорту, який використовується у виробництві продуктів харчування та інших галузях промисловості. Вторгнення РФ в Україну також призвело до дефіциту робочої сили, внутрішній попит випереджає можливості Росії виробляти товари та послуги, пише газета.

Зокрема, Росія намагається знайти способи приборкати інфляцію, що розкручується з літа. Різке підвищення ставок і заборона експорту деяких товарів не змогли зупинити цю тенденцію, що змусило Путіна запровадити обмежений контроль за рухом капіталу в жовтні. Для цього РФ призупинила видачу дозволів західним компаніям, які хочуть покинути країну цієї осені.

Автор нагадує, що інфляційні очікування центрального банку РФ злетіли до 14,2%, на 2024 рік. Це є найвищим рівнем з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас сприйняття громадянами інфляції вище за офіційні цифри. Домогосподарства відчувають її зростання до 17% – найвищий показник з жовтня минулого року.

Проблеми в економіці РФ

Раніше УНІАН писав, що станом на закінчення другого року повномасштабної війни споживчі ціни в Росії зростають, навіть попри те, що інфляція в інших країнах послаблюється. Так, за підсумками листопада інфляція в РФ прискорилась – у річному обчисленні склала 7,5%, порівняно з 6,7% місяцем раніше.

Водночас зусилля західних країн, спрямовані на обмеження доходів Росії від нафти, фактично провалилися. Все через те, що існує багато можливостей для обходу санкцій.

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