Найбільше квартир в іпотеку за програмою купили в Києві та області.

Державною програмою доступної іпотеки "єОселя" скористалися понад 4 тисячі українських родин, а загальна сума виданих іпотечних кредитів перевищила 6 млрд гривень.

Найбільше квартир в іпотеку за програмою купили в Києві та області - 643 та 1 144 відповідно, повідомили в "Укрфінжитлі". Великим попитом користуються також Рівненська (252), Волинська (230), Вінницька (214) та Львівська (199) області. Більше того, 11 позичальників придбали власне житло на Харківщині, а ще 6 - у Запоріжжі.

"Наразі 388 українців оформили іпотеку під 7% річних. Це масова іпотека, яка має суттєві обмеження по віку нерухомості: не старше трьох років або акредитоване банком будівництво. Це те, що допомагає оживити ринок. Працюємо, аби кількість позичальників у цьому сегменті постійно зростала і вони могли обрати найкращий для себе варіант житла", - зазначив голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер.

Від початку роботи "єОселі" власне житло придбали 4 176 родин, 68% з яких - військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики. Серед позичальників під 7% - 19 родин ВПО та п’ятеро ветеранів.

Зазначається, що понад 1,2 тисячі українців обрали готове житло на первинному ринку від забудовника, а 35 родин придбали квартири в акредитованих банками будинках, що зводяться.

Іпотека в Україні

З 1 жовтня 2022 року в Україні стартувала державна програма доступної іпотеки "єОселя", яка передбачала можливість взяти іпотечний кредит під пільгові 3% річних для чотирьох категорій громадян – військовослужбовців та силовиків, медиків, педагогів та науковців.

З серпня 2023 року дію програми розширили на низку інших категорій українців, яким доступна іпотека під 7%. Зокрема, взяти пільговий кредит можуть усі українці, які не мають власного житла чи житла, більшого за нормативну площу.

За словами першої заступниці голови правління "Глобус Банку" Олени Дмітрієвої, комерційні банки вперше з початку широкомасштабного вторгнення знизили ставки іпотечного кредитування, в середньому ставка знизилася відразу на 3%. На її думку, перш за все очікується пожвавлення іпотечного кредитування саме на первинному ринку, який з початку повномасштабної агресії практично завмер.

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