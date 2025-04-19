Вихід з території РФ став однією з вимог для поглинання конкурента банку.

Уряд Італії схвалив пропозицію UniCredit про поглинання конкурента Banco BPM за умови, що банк вийде з російського ринку. Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел, якнайшвидший вихід з Росії є однією з ключових вимог Риму.

Уточнюється, що присутність UniCredit на території РФ стала каменем спотикання для Європейського центрального банку, який минулого року наказав італійському кредитору прискорити процес виходу.

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Водночас у UniCredit заявили, що потрібен час для оцінки наслідків рішення уряду, зокрема щодо угоди з BPM. У банку зазначили, що за необхідності взаємодіятимуть з компетентними органами.

"Пропозицію схвалено з приписами, суть яких незрозуміла. UniCredit потрібен час, щоб оцінити життєздатність і вплив цих приписів", - йдеться в заяві.

За даними видання, UniCredit планує 28 квітня зробити офіційну пропозицію про викуп акцій BPM на суму 14 мільярдів євро.

Журналісти зазначили, що уряд прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні перевірив угоду, використовуючи особливі повноваження, які дають змогу блокувати або встановлювати умови для іноземних і внутрішніх поглинань у таких секторах, як енергетика, телекомунікації та банківська справа.

Ще одне джерело заявило, що, крім виходу з Росії, інші вимоги до UniCredit, ймовірно, будуть зосереджені на банківських відділеннях, щоб забезпечити обслуговування клієнтів і побічно зберегти робочі місця в разі завершення поглинання.

Діяльність UniCredit у Росії

Як писав УНІАН, 2024 року стало відомо, що UniCredit не хоче скорочувати операції в РФ і оскаржує наказ регулятора ЄС. Банк був одним із кількох кредиторів єврозони, які отримали відповідний лист від ЄЦБ із вимогою прискорити виведення своїх коштів із країни.

Пізніше UniCredit повідомив про "білий список" клієнтів із Росії. Зазначалося, що платежі таких російських клієнтів не заборонені Європейським центральним банком.

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