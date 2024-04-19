Вимоги будуть схожі на ті, що ЄЦБ висунув австрійському Raiffeisen Bank International.

Європейський центральний банк готується наказати італійському UniCredit скоротити бізнес в Росії, оскільки регулятор чинить тиск з метою припинити європейські фінансові зв'язки з Москвою, пише Reuters з посиланням на два джерела, обізнаних з ходом переговорів.

Зазначається, що вимоги до другого за величиною європейського банку в Росії будуть схожі на ті, що ЄЦБ висунув австрійському Raiffeisen Bank International. RBI заявив, що Європейський центральний банк попросить його скоротити кредитування в Росії, а також платежі у встановлені терміни. Водночас в ЄЦБ та UniCredit відмовилися від коментарів агентству.

За словами журналістів, після місяців обговорень ЄЦБ має намір направити UniCredit юридично обов'язкове розпорядження, в результаті значного посилення тиску з метою скорочення його російського бізнесу. Це передостанній крок перед тим, як ЄЦБ зможе застосувати санкції, такі як штрафи.

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Офіційне попередження ЄЦБ на адресу UniCredit дасть другому за величиною банку Італії останню можливість уникнути процедури примусового стягнення з боку наглядового органу, яка може призвести до санкцій, повідомила інша особа, обізнана з ситуацією.

Reuters підкреслює, що на третій рік війни європейські регулятори посилюють тиск на кредиторів, оскільки конфлікт не демонструє жодних ознак згасання. Проте два великі банки регіону, RBI та UniCredit, продовжують вести бізнес в Росії, привертаючи до себе пильну увагу і з боку влади США.

Обидва банки працюють в Росії з моменту розпаду Радянського Союзу понад три десятиліття тому. Голова правління UniCredit Андреа Орсель у лютому заявив, що стратегія банку щодо Росії залишається незмінною, і що італійський кредитор продовжує згортати бізнес.

Російський підрозділ банку повідомив про прибуток до оподаткування у розмірі 890 мільйонів євро у 2023 році, що становить близько 7,7% від загального прибутку групи.

Іноземні банки в РФ

США пригрозили найбільшому банку Австрії Raiffeisen Bank International санкціями за ведення бізнесу в Росії. Міністерство фінансів США попередило австрійський RBI, що він ризикує "бути відрізаним від фінансової системи США", якщо допомагатиме фінансувати російську армію.

Раніше УНІАН писав, що Україна відмовляється остаточно виключати Raiffeisen Bank International зі списку компаній-спонсорів війни через сумніви щодо того, чи дійсно банк залишить ринок Росії. Хоча згодом Київ відмовився і від самого списку спонсорів війни через тиск Китаю та Франції.

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