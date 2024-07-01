UniCredit в травні отримав лист від ЄЦБ з вимогою прискорити виведення своїх коштів з країни.

У понеділок, 1 липня, італійський банк UniCredit оскаржив у суді наказ Європейського центрального банку про скорочення операцій в Росії, пише Financial Times з посиланням на заяв банку.

Зазначається, що UniCredit, який має другий за величиною капітал у Росії серед західних банків, був одним з кількох кредиторів єврозони, які в травні отримали лист від ЄЦБ з вимогою прискорити виведення своїх коштів з країни. Однак 1 липня італійський банк заявив, що звернувся до Генерального суду Євросоюзу за роз'ясненнями щодо запиту ЄЦБ. У фінустанові додали, що попросили не виконувати вимоги ЄЦБ, поки його заява перебуває на розгляді.

UniCredit заявив, що має "занепокоєння щодо умов, на яких має відбутися це скорочення, як це передбачено в рішенні ЄЦБ, що виходить за межі чинної правової бази".

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Західні банки залишаються в РФ

Раніше УНІАН писав, що Європейський центральний банк готується наказати італійському UniCredit скоротити бізнес в Росії, оскільки регулятор чинить тиск з метою припинити європейські фінансові зв'язки з Москвою.

Водночас сім найбільших європейських банків за розміром активів у Росії – Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP – повідомили про сукупний прибуток у понад 3 млрд євро у 2023 році. Ці прибутки втричі більшими, ніж у 2021 році, і частково згенеровані за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни.

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