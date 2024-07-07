Пекін оголосив про плани провести слухання щодо імпорту коньяку з Європи у той же день, коли набули чинності тарифи ЄС на китайські електромобілі.

Антидемпінгове розслідування Китаю щодо європейської коньячної промисловості є реакцією на тарифи Європейського Союзу щодо китайських електромобілів, пише Reuters з посиланням на заяву фінансового директора компанії LVMH Жан-Жак Гіоні, що володіє коньячною компанією Hennessy.

Зазначається, що 5 липня Китай оголосив про плани проведення слухань щодо імпорту коньяку з Європи. Це сталося у той же день, коли набули чинності тимчасові тарифи Єврокомісії на електромобілі китайського виробництва: "Ви можете бути регіональним гравцем з дуже специфічною роллю в глобалізації, як у нашому випадку, і, незважаючи на це, опинитися заручником низки конфліктів, які не мають нічого спільного з вашою діяльністю", – заявив Жан-Жак Гіоні.

Hennessy та інші європейські виробники коньяку візьмуть участь у слуханнях щодо антидемпінгового розслідування в Пекіні 18 липня. Французький коньяк становить більшу частину китайського імпорту коньяку. Китай розпочав розслідування щодо "демпінгу" бренді або продажу за штучно заниженими цінами в січні після скарги Китайської асоціації виробників алкогольних напоїв від імені вітчизняної коньячної промисловості.

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Гіоні сказав, що торговельні війни мають негативні наслідки в економічному і політичному плані, але додав, що Європа повинна триматися разом, зазначивши, що Китай наразі вважає регіон слабшим за США.

Варто зазначити, що бренди LVMH виробляють шкіряні вироби, одяг, лікеро-горілчані вироби та шампанське переважно у Франції та Італії, а також експортують по всьому світу.

Торгові війни ЄС та Китаю

Раніше УНІАН писав. що Європейська комісія запровадила тимчасові компенсаційні мита на імпорт електромобілів з акумуляторами з Китаю. Відповідно до розслідування Єврокомісії, ланцюжок створення вартості електромобілів з акумуляторами в Китаї створює загрозу економічної шкоди виробникам BEV в ЄС.

До того ж Європейський Союз розробляє плани щодо введення мит на дешеві товари, куплені в китайських онлайн-магазинах Temu та AliExpress, а також в роздрібному магазині одягу Shein. Дане рішення має зупинити сплеск неякісних товарів з Китаю в ЄС.

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