ЄС запроваджує мита на електромобілі з Китаю: про які бренди та цифри йдеться

Країни-члени ЄС мають протягом чотирьох місяців прийняти остаточне рішення щодо мит.

Сьогодні, 4 липня, Європейська комісія запровадила тимчасові компенсаційні мита на імпорт електромобілів з акумуляторами (BEV) з Китаю, йдеться у заяві Єврокомісії.

Відповідно до розслідування Єврокомісії, ланцюжок створення вартості електромобілів з акумуляторами в Китаї створює загрозу економічної шкоди виробникам BEV в ЄС.

Зазначається, що останніми тижнями активізувалися консультації з китайським урядом. Тривають контакти на технічному рівні з метою досягнення рішення, сумісного з нормами Світової організації торгівлі, яке б належним чином відповідало на висунуті Європейським Союзом занепокоєння.

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Індивідуальні мита застосовуються до трьох китайських виробників:

BYD – 17,4%;

Geely – 19,9%;

SAIC – 37,6%.

Інші виробники BEV у Китаї, які співпрацювали в розслідуванні, але не були відібрані, підлягають середньозваженому миту 20,8%. Для інших компаній, які не співпрацюють, мито становить 37,6%.

Ці тимчасові мита застосовуватимуться з 5 липня 2024 року протягом максимум чотирьох місяців. Протягом цього терміну має бути прийнято фінальне рішення щодо остаточних мит шляхом голосування країн-членів ЄС. Після ухвалення це рішення зробить обов’язки остаточними на п’ятирічний період.

Європейські мита – останні новини

23 червня повідомлялося, що Китай і Євросоюз домовилися про початок перемовин стосовно запланованого введення тарифів на електрокари китайського виробництва, що імпортуються на європейський ринок.

3 липня стало відомо, що Європейський Союз розробляє плани щодо введення мит на дешеві товари, куплені в китайських онлайн-магазинах.

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