Єврокомісія планує скасувати поріг, за яким товари нижче 150 євро звільняються від мит.

Європейський Союз розробляє плани щодо введення мит на дешеві товари, куплені в китайських онлайн-магазинах Temu та AliExpress, а також в роздрібному магазині одягу Shein. Дане рішення має зупинити сплеск неякісних товарів з Китаю в ЄС, повідомляє Financial Times.

За інформацією джерел видання, цього місяця Єврокомісія запропонує скасувати нинішній поріг у 150 євро, нижче за який товари можна купувати без сплати мита. Наразі, згідно з чинними правилами ЄС, посилки, які були куплені онлайн з країн, що не входять до Євросоюзу, не обкладаються митом, якщо вартість товару становить менше 150 євро.

За даними Єврокомісії, у 2023 році до ЄС було імпортовано 2,3 млрд товарів із заявленою вартістю менше 150 євро. Водночас кількість небезпечних товарів в країнах ЄС з 2022 по 2023 роки зросла більш ніж на 50% до понад 3400 одиниць. Косметика, іграшки, електроприлади та одяг були серед продуктів з найбільшою кількістю проблем безпеки.

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Індустрія іграшок ЄС звинуватила китайських роздрібних торговців у постачанні небезпечних іграшок до Європи. Галузева група Toy Industries of Europe у лютому заявила, що придбала 19 іграшок у онлайн-магазині Temu та виявила, що жодна не відповідає стандартам ЄС. А 18 із них становили реальний ризик для безпеки дітей.

В онлайн-магазині Temu відповіли, що всі ці 19 виробів більше не доступні на їх веб-сайті ЄС. Магазин також додав, що "безпека продукції є для нас першочерговою турботою, і ми посилили моніторинг цієї групи продуктів та пов’язаних з нею вимог".

В AliExpress зазначили, що там працюють з законодавцями, щоб "переконатись, що ми були, є і постійно будемо відповідати вимогам на ринку ЄС". У роздрібному магазині одягу Shein відмітили, що повністю підтримують зусилля щодо реформування митних зборів.

Європейські мита – останні новини

23 червня повідомлялося, що Китай і Євросоюз домовилися про початок перемовин стосовно запланованого введення тарифів на електрокари китайського виробництва, що імпортуються на європейський ринок.

2 липня стало відомо, що через перевищення квот Європейський Союз повернув мита на яйця та цукор з України. Вони діятимуть із 2 липня 2024 року до 5 червня 2025 року.

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