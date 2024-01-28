Китай побоюється порушувати санкції США та продовжує уникати прямої військової підтримки РФ.

В Росії, в місті Магніторськ, китайський машинобудівний гігант Sinosteel Engineering & Technology Co. і сотні китайських робітників будують новий коксохімічний завод вартістю приблизно 840 мільйонів доларів.

Як повідомляє Bloomberg, контракт між "Магнітогорським металургійним комбінатом" і державною компанією Sinosteel Engineering & Technology Co. був підписаний до вторгнення Росії в Україну, і зв’язки між ними з’явилися ще до того. Але оскільки минулого року китайські інженери та будівельники почали прибувати у великій кількості, щоб прискорити будівництво, офіційні особи з обох сторін "розрекламували цей проект як символ тісніших зв’язків".

Зазначається, що це є лише одним із десятків прикладів, коли пекінські інженери та машини підтримують російську важку промисловість. Ця тенденція багато в чому завдячує технологічній досконалості Китаю, а також надлишку потужностей країни та нагальній потребі Москви продовжувати виробництво чавуну та сталі, необхідних її економіці воєнного часу.

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"Для Росії постачання китайського обладнання зараз є необхідністю, оскільки альтернативи немає. Китай має широкий спектр обладнання. Здебільшого він не гірший за інші пропозиції, а іноді є досить інноваційним", - зазначив директор Євразійського центру Carnegie Russia Олександр Габуєв.

У виданні відмічають, що Пекін, як і раніше, побоюється порушувати санкції США, запроваджені на початку 2022 року, і уникає прямої військової підтримки, але також вважає за краще тримати близько свого північного сусіда.

Росія обходить санкції

27 січня стало відомо, що громадянин Росії Віктор Лабін, ймовірно, пов'язаний з Міноборони РФ і російською розвідкою, який живе в Брюсселі звідти постачає всю російську оборонку незамінними у виробництві координатно-вимірювальними машинами, успішно уникаючи європейських санкцій.

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