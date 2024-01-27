Його фірма постачає російську оборонну промисловість незамінними у виробництві координатно-вимірювальними машинами.

Громадянин Росії Віктор Лабін, ймовірно, пов'язаний з Міноборони РФ і російською розвідкою, живе в Брюсселі всього в парі кілометрів від офісів Єврокомісії і НАТО і звідти постачає всю російську оборонку незамінними у виробництві координатно-вимірювальними машинами, успішно уникаючи європейських санкцій. Про це йдеться в розслідуванні The Insider.

Лабін оселився в Бельгії щонайменше з 2000 року і має там свою компанію Groupe d'investissement Financier. При цьому як пише видання, "один з його синів допомагає йому вести бізнес, а інший - організовує в Європі протестні акції на підтримку Кремля".

Так, син Віктора Лабіна Руслан є власником московської фірми "Сонатек", яка постачає засобами вимірювання десятки російських оборонних підприємств.

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"Хоча останніми роками державні замовлення в оборонній сфері засекречені, The Insider має інформацію про те, що фірма "Сонатек" у 2022 році надавала послуги з постачання та обслуговування продукції як мінімум 18 підприємствам російської оборонної промисловості. "Сонатек" завозить вимірювальні прилади з різних країн, в тому числі з Італії (Tomelleri Engineering), Німеччини (Messtechnik) і Великобританії (Aberlink). У Росії налагодити імпортозаміщення таких приладів не вдалося, тому російський ВПК життєво залежить від імпортної продукції, що поставляється "Сонатек"", - пише видання.

Відзначається, що для поставок в Росію Лабін використовує свою компанію Groupe d'investissement Financier, і раніше відправляв товари безпосередньо в Росію, найчастіше на адресу свого ж "Сонатека", але в квітні 2023 року він став використовувати фірму-прокладку з Туреччини з назвою аналогічною своїй бельгійській компанії: GROUPE dinvestissement FINANCI OSBORNE і тепер поставки йдуть через неї.

Росія обходить санкції

За даними Bloomberg, за перші 9 місяців 2023 року Росія імпортувала передові мікропроцесори від провідних американських і європейських виробників на суму понад $1 млрд.

При цьому більше половини від загального обсягу імпортованих напівпровідників і інтегральних схем за вказаний період припадає на західні компанії. У їх числі американські Intel Corp, Advanced Micro Devices і Analog Devices Inc., а також європейські Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV і NXP Semiconductors NV. Відзначається, що більшість заборонених технологій потрапляє в Росію шляхом реекспорту з третіх країн, включаючи Китай, Туреччину і Об'єднані Арабські Емірати.

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