Санкції не допомагають, оскільки верстати відправляють до Росії через Туреччину та інші країни.

Тайвань, незважаючи на свою проукраїнську позицію, став найважливішим постачальником металообробних верстатів у Росію після початку повномасштабного вторгнення, йдеться у спільному дослідженні The Insider з тайванським виданням The Reporter.

Зазначається, що Німеччина, Японія і Швейцарія пішли з ринку, а китайські верстати недостатньо якісні, тому тайванські обробні центри, токарні та електроерозійні верстати задовольняють потреби російського ВПК.

Такі верстати незамінні у виробництві детонаторів, високоточного озброєння та іншої військової продукції. Запроваджені Тайванем санкції не допомагають, оскільки верстати відправляють до Росії через Туреччину та інші країни, а деякі види верстатів узагалі не підпадають під обмеження.

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За словами авторів статті, з 2017 року Росія входить до четвірки найбільших імпортерів токарних верстатів з Тайваню, при середньорічному обсязі продажів понад $30 млн. З повномасштабним вторгненням санкції Тайваню не передбачали заборони на металообробні верстати. Це призвело до того, що Росія, для якої виявилися закриті інші ринки, переключилася на Тайвань.

У січні 2023 року Мінекономіки Тайваню нарешті включило до списку санкціонованих товарів високотехнологічні металообробні верстати. Легально все ще можна експортувати лише електроерозійні верстати.

"Після цього майже 80% комплексних металообробних верстатів тайванського виробництва, що надходять у Росію, переправляються через треті країни, серед яких лідирують Туреччина і Китай. З березня до вересня 2023 року РФ імпортувала щонайменше 193 обробні центри тайванського виробництва загальною вартістю майже $29 млн", – йдеться в публікації.

Так, на вересень 2023 року майже половина верстатів, імпортованих Росією з Туреччини, була вироблена на Тайвані.

Водночас верстати тайванського виробництва коштують дорого для бюджету РФ. Наприклад, російському виробнику крилатих ракет і космічної техніки корпорації "Комета" один із верстатів дістався за 1 млн доларів. Але імпортери купують таке обладнання через трейдерів в ОАЕ, Туреччині та Китаї набагато дешевше – по $60-180 тис. Це може свідчити надприбутки таких посередників.

Автори дослідження додають, що більшість верстатів для необхідних військовим високоточних технологій виробляють у ЄС, Швейцарії, Японії та США. Однак, і в Тайвані є хороші аналоги. Вони часто перевершують китайські за точністю, що вкрай важливо для виробництва зброї. Висока точність металообробки потрібна під час виробництва детонаторів, систем управління високоточного озброєння, головок наведення, якісної оптики і т. д.

Професор економіки і проректор Школи політичних наук у Парижі Сергій Гурієв впевнений, що санкції треба посилювати. Тайванські виробники розуміють, що постачати в Росію високоточне обладнання незаконно. Також необхідно продовжувати відстежувати посередників.

Як РФ обходить санкції

Раніше УНІАН писав, що Китай різко наростив постачання високоточних верстатів до Росії. Китайські поставки до Росії важливого класу сучасних верстатів зросли вдесятеро з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а виробники цієї країни тепер домінують у торгівлі високоточними пристроями з числовим програмним управлінням.

А в США заарештували бізнесмена, який в обхід санкцій постачав до Росії американські мікросхеми та іншу високотехнологічну продукцію. Йому загрожує до 20 років в'язниці.

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