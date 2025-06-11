У середньому "комуналка" з травня 2024-го по травень 2025-го року "поважчала" для гаманця на 20,1% / коллаж УНІАН, фото УНІАН

В Україні за рік – з травня 2024-го по травень 2025-го року -  суттєво зросла вартість комунальних послуг, однак тарифи на деякі послуги залишилися на попередньому рівні, повідомляє Державна служба статистики.

За її даними, найбільш суттєво здорожчала електроенергія – на 63,6%. На "почесному" другому місці квартплата – плюс 17,9%. Вартість вивезення сміття за останній рік підскочила на 10,5% і замкнула "призову трійку".

Крім цього подорожчали такі послуги: 

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  • утримання та ремонту житла – на 3,3%;
  • водопостачання – на 0,7%;
  • каналізації – на 0,6%.

У середньому "комуналка" з травня 2024-го по травень 2025-го року "поважчала" для гаманця на 20,1%.

Як змінилися тарифи за 2025 рік

Водночас, експерти зазначають, що з початку 2025 року найбільше здорожчала квартплата - +10,3%. Також збільшились розцінки на:

  • утримання та ремонт житла – на 2%;
  • прибирання сміття – на 1,9%;
  • водопостачання – на 0,7%;
  • каналізацію – на 0,6%. 

При цьому, вартість газу, опалення та гарячої води не змінилися.

Комунальні тарифи - останні новини

Як відомо, навесні поточного року у столиці підвищили квартплату у багатоквартирних будинках, які залишилися під управлінням колишніх ЖЕКів до 12-14 гривень за квадратний метр. Після цього почали змінюватися цінники і в деяких інших будинках.

Електроенергія для населення подорожчала з 1 червня 2024 року до 4,32 грн за кіловат. Пізніше тимчасова слідча комісія парламенту визнала це підвищення економічно необґрунтованим.

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