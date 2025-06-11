В Україні за рік – з травня 2024-го по травень 2025-го року - суттєво зросла вартість комунальних послуг, однак тарифи на деякі послуги залишилися на попередньому рівні, повідомляє Державна служба статистики.
За її даними, найбільш суттєво здорожчала електроенергія – на 63,6%. На "почесному" другому місці квартплата – плюс 17,9%. Вартість вивезення сміття за останній рік підскочила на 10,5% і замкнула "призову трійку".
Крім цього подорожчали такі послуги:
- утримання та ремонту житла – на 3,3%;
- водопостачання – на 0,7%;
- каналізації – на 0,6%.
У середньому "комуналка" з травня 2024-го по травень 2025-го року "поважчала" для гаманця на 20,1%.
Як змінилися тарифи за 2025 рік
Водночас, експерти зазначають, що з початку 2025 року найбільше здорожчала квартплата - +10,3%. Також збільшились розцінки на:
- утримання та ремонт житла – на 2%;
- прибирання сміття – на 1,9%;
- водопостачання – на 0,7%;
- каналізацію – на 0,6%.
При цьому, вартість газу, опалення та гарячої води не змінилися.
Комунальні тарифи - останні новини
Як відомо, навесні поточного року у столиці підвищили квартплату у багатоквартирних будинках, які залишилися під управлінням колишніх ЖЕКів до 12-14 гривень за квадратний метр. Після цього почали змінюватися цінники і в деяких інших будинках.
Електроенергія для населення подорожчала з 1 червня 2024 року до 4,32 грн за кіловат. Пізніше тимчасова слідча комісія парламенту визнала це підвищення економічно необґрунтованим.