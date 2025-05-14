У 2023 році ціни підвищили попри відсутність розрахунків, у 2024 році - через штучний дефіцит "Енергоатому".

Підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2023-му (з 1,56 до 2,64 грн/кВт-год) та 2024-му (з 2,64 до 4,32 грн/кВт-год) роках було здійснено без належного економічного обґрунтування. Про це йдеться у звіті за підсумками роботи депутатської тимчасової спеціальної комісії, який, як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, Верховна Рада затвердила 272 голосами.

Зазначається, що перегляд тарифів відбувся з порушенням законів "Про ринок електричної енергії" та "Про ціни та ціноутворення".

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Парламентарі констатують, що НКРЕКП листом від 12 травня 2023 року № 01-17.2/39-дск без будь-яких розрахунків щодо обґрунтованих витрат та рівня прибутку на виробництво електричної енергії запропонувала уряду підвищити вартість електроенергії для населення з 1,56 до 2,88 грн/кВт-год. Після доопрацювання, вартість струму зросла до 2,64 грн/кВт-год.

"При цьому Регулятором було зазначено, що економічний ефект від такого збільшення цін становитиме 34 млрд грн (без ПДВ), що дозволить покращити фінансові показники ДП "НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго", - зазначається у звіті.

Не було обґрунтованим подорожчання електроенергії для населення, на думку членів ТСК, і у 2024 році. Як зазначається у листі НАЕК "Енергоатом", який цитується у звіті, електрика для населення мала знову подорожчати через прогнозований дефіцит коштів "Енергоатому".

Натомість парламентарі вважають, що дефіцит сформовано виключно за рахунок "штучних" нарахувань амортизації та інших операційних (нематеріальних) витрат. У звіті констатується:

"Без зростання нарахувань амортизації та інших операційних (нематеріальних) витрат не існує і "дефіциту доходів на покриття витрат". Таким чином, підстави для збільшення цін на електроенергію для населення "з метою покриття дефіциту" не є обґрунтованими".

Зазначається, що завдяки подорожчанню електроенергії для населення у 2023-2024 роках НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго" додатково отримали 88 мільярдів гривень. З них 78 мільярдів гривень отримав "Енергоатом", а 10 мільярдів – "Укргідроенерго".

При цьому "Енергоатом" не надав обгрунтування та плану використання додаткового доходу.

Водночас парламентарі додають, що економічна обгрунтована ціна на електроенергію для населення не може відповідати ринковій, оскільки "ринковість" такої ціни залежить від "Енергоатому" та "Укргідроенерго".

Вартість електроенергії для населення

Як відомо, уряд з 1 червня 2024 року підняв вартість електроенергії для населення до 4,32 грн/кВт-год. При цьому було скасовано диференціацію тарифів.

До цього уряд тривалий час вартість електрики для населення тривалий час була 2,64 грн/кВт-год, а, ще раніше, - 1,44 грн (при споживанні до 250 кіловат-годин) та 1,68 грн (у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць).

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