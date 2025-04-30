Один з українських чиновників, які брали участь у переговорах, висловив розчарування діями США.

Україна і США зіткнулися з проблемами на останній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що американська сторона побоюється, що це "призведе до зниження прозорості та підзвітності", проте угода все одно може бути підписана вже в середу, якщо "Україна повернеться до початкових умов".

За твердженням одного зі співрозмовників газети, проблеми виникли, коли під час візиту очільниці Мінекономіки Свириденко до США команда її американського колеги Скотта Бессента заявила, що міністр або має бути готова підписати всі угоди, "або повернутися додому".

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За словами українських чиновників, США хочуть, щоб Україна підписала одразу як рамкову угоду, так і детальну угоду про фонд, завершивши таким чином угоду. Київ, своєю чергою, наполягає, що не може підписати обидва документи в середу, оскільки угода про фонд має бути ратифікована Верховною Радою.

Джерело, знайоме з позицією США, заявило, що переговори не були завершені, оскільки українська сторона спробувала переглянути умови, погоджені на вихідні.

Один із учасників переговорів від України висловив розчарування позицією США:

"Здається, їм нічого не вистачить".

"Ми готові підписати рамкову частину вже сьогодні", - додав він, зазначивши, що ймовірність підписання оцінюється як "п'ятдесят на п'ятдесят".

Угода про корисні копалини - останні новини

Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що угоду про корисні копалини між Києвом і Вашингтоном буде підписано найближчої доби. Він повідомив, що потім сторони підпишуть ще дві технічні угоди - про створення фонду інвестицій та його фінансування.

Народний депутат Ярослав Железняк теж розповів про деякі деталі угоди. Так, за його словами, виплати (вони ж роялті) з цього тривалий час заборонені, тобто можна буде лише реінвестувати прибутки, а не виводити їх.

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