Принципові моменти узгоджені, а уряд вже опрацював текст угоди.

Угода про корисні копалини між Україною і США буде підписана протягом доби. Про це в ефірі телемарафону розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Так, сьогодні Юлія Свириденко, перша віцепрем'єр-міністерка, на шляху до Вашингтона. Ми доопрацьовуємо вже остаточні деталі з нашими американськими колегами", - сказав він.

Шмигаль наголосив, що це стратегічна угода про створення партнерського інвестиційного фонду - "рівноправна, гарна міжнародна угода про спільні інвестиції і в розвиток і відновлення України".

Відео дня

"Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом - я сподіваюся, вже найближчої доби - угода буде підписана, і ми отримаємо перший крок. Далі за цією угодою буде підписання ще двох угод технічних, виконавчих - безпосередньо про саме створення фонду і його фінансування і наповнення", - зауважив прем'єр.

За словами Шмигаля, наразі узгоджуються вже технічні деталі, зокрема перекладу з англійської на українську мову, але принципові моменти вже узгоджені, і уряд опрацював текст угоди.

"Фактично на даний момент погодження основних міністерств уже зібрані, тому уряд технічно готовий буде у будь-який момент затвердити дану угоду і ми будемо готові до її підписання", - наголосив очільник уряду.

Він додав, що угода стала "абсолютно партнерською" – з розподілом 50 на 50 і часток управління, і часток, які сторони будуть вносити. Відповідно внески будуть здійснюватися в грошовій формі, американська сторона може зараховувати також нову військову допомогу для України як внесок до цього фонду. Для управління фондом Україна і США висуватимуть про три представники.

Шмигаль підкреслив, що Україна зберігає за собою контроль над всіма ресурсами, тобто надра, інфраструктура, природні ресурси не є частиною цього фонду, Україна лише здійснює внесок з нових ліцензій, нової ренти на корисні копалини.

"До речі, суперечки за цією угодою вирішуватимуться шляхом взаємних консультацій. В попередньому варіанті це було прописано згідно з американським законодавством, ми це прибрали для того, щоб угода дійсно була партнерською", - розповів прем'єр.

Шмигаль також зазначив, що угода носить статус міжнародної - це фактично документ, який готується за міжнародним законодавством, має силу закону і обов'язково буде ратифікуватися в парламенті.

"Завтра у нас передбачені консультації з головами фракцій і груп, з керівництвом нашого парламенту щодо деталей угоди. Ми будемо їх ознайомлювати, у нас попередньо є така домовленість", - повідомив Шмигаль.

За його словами, після підписання угоди з міністром фінансів США Скоттом Бессентом документ повертається до уряду, який направить його на ратифікацію до Верховної Ради з відповідними супровідними документами. Після ратифікації в парламенті угода набуде чинності, і надалі стане можливим підписання технічної угоди між юридичними особами США і України.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк теж розповів про деякі деталі угоди. Так, за його, словами, виплати (вони ж роялті) з цього довгий час заборонені, тобто можна буде лише реінвестувати прибутки, а не виводити їх.

"Про ніякі діючі проєкти не йдеться. Там немає АЕС, ГТС, чи діючих портів. А ось майбутні інвестиції з цього Фонду можуть бути не тільки у видобуток копалин, а й інші проєкти: інфраструктуру, промисловість, енергетику та інше", - написав Железняк у Telegram.

Також він додав, що угода буде строковою з правом обох сторін вносити в майбутньому зміни.

"Процес наступний: підписання -> ратифікація-> зміна законодавства на виконання (тут багато треба законів та кодексів нам міняти)", - зазначив Железняк.

Угода про корисні копалини - останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні стало відомо, що Україна та США можуть підписати угоду про надра вже цієї доби. Одним із проривів угоди, за даними Bloomberg, стало те, що США погодилися, що лише майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні після підписання угоди, буде враховуватися при розрахунку їхнього внеску до фонду, згідно з документом.

Раніше нардеп Ярослав Железняк опублікував повний текст меморандуму України і США щодо угоди про корисні копалини. За його словами, цей меморандум є "чистою декларацією про наміри в майбутньому".

Вас також можуть зацікавити новини: