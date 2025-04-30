Міністр економіки України Юлія Свириденко вже прямує до Вашингтона для підписання угоди.

Україна готова підписати угоду про природні ресурси зі США і може зробити це вже сьогодні. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

"Проект угоди, яка передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проектами України, завершений і може бути підписаний вже в середу, повідомило джерело, яке побажало залишитися анонімним, оскільки переговори є закритими. Міністр економіки України Юлія Свириденко вже прямує до Вашингтона для підписання", - йдеться у публікації.

Зазначається, що переговори щодо угоди, яка надасть США привілейований доступ до нових інвестиційних проектів для розробки природних ресурсів України, включаючи алюміній, графіт, нафту та природний газ, тривають з лютого. За словами джерела, Кабінет міністрів України готовий схвалити угоду, яку має ратифікувати парламент країни.

Відео дня

Згідно з проектом документа, з яким ознайомилося Bloomberg News, у рамках угоди США та Україна прагнутимуть створити умови для "збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та пов’язані з ними технології в Україні". Вашингтон також визнає наміри Києва щодо угоди уникнути будь-якого конфлікту з його планами щодо вступу до Європейського Союзу, що довго вважалося червоною лінією для України на переговорах.

Ще одним проривом стало те, що США погодилися, що лише майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні після підписання угоди, буде враховуватися при розрахунку їхнього внеску до фонду, згідно з документом. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль напередодні заявив, що Вашингтон відмовився від своєї наполегливості щодо включення до угоди десятків мільярдів доларів допомоги, наданої з початку вторгнення Росії.

Видання зазначає, що підписання угоди може відбутися на тлі дедалі більшого розчарування президента Дональда Трампа через затримки з укладенням угоди про припинення вогню у війні, яка триває вже четвертий рік. Він сумнівається у готовності президента Росії Путіна досягти прогресу в реалізації мирного плану, який Трамп прагнув реалізувати протягом перших 100 днів своєї нової адміністрації.

"Згідно з документом, угода "зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової реконструкції та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії". Дві інші технічні угоди, які визначатимуть, як функціонуватиме спільний фонд, ще не узгоджені ", - йдеться у матеріалі.

Угода про корисні копалини – останні новини

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк сьогодні висловив думку, що найближчим часом ми почуємо про підписання певної частини угоди про корисні копалини. За його словами, це станеться, "радше за все, цього тижня".

27 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Сполучені Штати Америки домовилися, що угода про корисні копалини не включатиме американську допомогу, надану до підписання документа.

Вас також можуть зацікавити новини: