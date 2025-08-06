Лише у 0,9% декларацій, перевірених НАЗК, не було виявлено жодних порушень.

Третина посадовців, декларації яких перевірила Національна агенція з питань запобігання корупції, збрехали у деклараціях та "забули" задекларувати 5,8 мільярда гривень, повідомляє Opendatabot.

Зазначається, що у 2024-2025 роках НАЗК провела 1 534 повні перевірки декларацій, із яких 78% (1 203 перевірки) вже завершено.

При цьому, кожна третя з перевірених декларацій містила ознаки подання свідомо неправдивих даних.

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"Сума таких "похибок" - понад 5,8 мільярда гривень. У середньому це виходить по 13,6 млн грн на декларацію", - констатують експерти.

До слова, за "забудькуватість" посадовців, яка перевищує 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (757 тисяч гривень), їм загрожує ув'язнення на термін до двох років.

Попри те, що за публікування недостовірних даних у деклараціях було відкрито 358 кримінальних справ у 2024 році та 258 справ цьогоріч, "до суду дійшли лише 20 справ (6%) торік та 17 справ (7%) цьогоріч".

У 21 декларації (2%) виявили ознаки незаконного збагачення. Йдеться про активи на 646,2 мільйона гривень, які були придбані за гроші, походження яких посадовці не змогли пояснити. Проте лише одна справа щодо зазначених порушників дійшла до суду.

Ще 13% посадовців, яких перевірила НАЗК, навели недостовірні дані. Загалом "напомилялася" ця категорія на понад 129,5 млн грн - близько 814 тисяч грн на кожну декларацію.

Ще у 45% перевірених декларацій знайшли помилки на суму менше 100 прожиткових мінімумів (приблизно 302 тис. грн). Цим посадовцям фінансові санкції від держави не загрожують.

Лише в 0,9% перевірених декларацій не було виявлено жодних порушень. Разом з тим, агенція проводить повну перевірку лише тих декларацій, в яких алгоритм агенції підозрюює потенційні порушення.

В цілому, у січні-червні 2025 року було подано трохи більше 706 тисяч декларацій, що на 34% менше аналогічного періоду минулого року.

Справи про брехню в деклараціях та незаконне збагачення

Кримінальні провадження за брехню не рідко завершуються для посадовців легким переляком. Зокрема, більшість депутатів або уникла відповідальності у зв’язку з завершенням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, або була виправдана.

Вищий антикорупційний суд виправдав нардепа Юрія Камельчука, який, за версією правоохоронців, не задекларував орендовану квартиру та "забув" про кредит у "Приватбанку.

Від аналогічного обвинувачення вдалося відбитися іншій представниці "Слуг народу" Анні Колісник, зокрема, через прогули судових засідань. Вищий антикорупційний суд визнав її винною у недекларуванні квартир, проте не встиг це зробити у визначений законодавством строк, тому справу було закрито "у зв’язку з завершенням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності".

Закрив суд провадження у зв’язку з завершенням строку давності і стосовно представника "Європейської солідарності" Артура Герасимова. Його обвинувачували у недекларуванні вілли в Іспанії.

За незаконне збагачення, екснардепка Ірина Кормишкіна, яку її колишні колеги - лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та перший віцеспікер Олександр Корнієнко назвали "корабельною сосною", отримала умовний строк за незаконне збагачення. Вона також має перерахувати до державного бюджету 20 млн грн штрафу та зробити донат на ЗСУ.

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