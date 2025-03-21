Також вона має перерахувати до державного бюджету 20 млн грн штрафу та зробити донат на ЗСУ.

Колишню народну депутатку Ірину Кормишкіну визнано винною у незаконному збагаченні, але тюремне ув'язнення їй не загрожує. Суд обмежився фінансовим покаранням для неї.

Як повідомляє у Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура, рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС) екс-нардепка та її чоловік визнані винними за ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України - недостовірне декларування та незаконне збагачення. Хоча імена фігурантів прямо не називаються, за обставинами справи зрозуміло, що йдеться про Ірину Кормишкіну, яка склала депутатський мандат у лютому, та її чоловіка Юрія.

"Вироком суду колишньому народному депутату призначено остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн), з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки", - повідомляє САП.

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Її чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 68 тис. грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконання функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.

"Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указаних осіб від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки", - зазначає САП.

Кормишкіна має перерахувати до державного бюджету 20 млн грн. Крім того, разом з чоловіком мають перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ.

Справа подружжя Кормишкіних

Як повідомляв УНІАН, колишня народна депутатка України Ірина Кормишкіна визнала свою провину ще на стадії досудового розслідування.

Ще в лютому 2025 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт з двома угодами про визнання винуватості - Кормишкіної та її чоловіка.

У неї були поручителі - лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

25 лютого 2025 року Верховна Рада України проголосувала за припинення повноважень народного депутата України Ірини Кормишкіної, вона сама написала заяву про складання депутатських повноважень.

Кормишкіна обиралася до парламенту за списком партії "Слуга народу" під номером 116. Також вона була членом комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

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