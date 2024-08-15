За підсумками цього року порівняно з 2023-м вартість житла може зрости на 30%.

Більш ніж 65% придбань житла на первинному ринку українці здійснюють за допомогою розтермінування. Про це у пресрелізі повідомила директор з продажів будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець.

Окрім того, близько 30% придбань житла здійснюють за його повну вартість. Від 5% придбань відбувається за допомогою іпотеки – держпрограми "єОселя"‎ та спільних іпотечних програм банків і девелоперів.

До початку повномасштабної війни співвідношення придбань житла за різними фінансовими механізмами було дещо іншим. Програми розтермінування складали до 35-40% від загальної кількості продажів. За повну вартість оселі було зафіксовано понад 50% продажів, а частка іпотеки складала 10-15%.

Відео дня

Такі зміни у співвідношенні різних категорій експерти пов’язують з економічною невпевненістю та інфляційними процесами. При цьому експерти прогнозують, що за підсумками цього року вартість житла у порівнянні з 2023-м може зрости на 30%.

Також Маріанна Бігунець назвала "‎найдорожчі"‎ міста за рівнем цін на первинному ринку. Лідерами тут виявилась столиця, а також Одеса, Ужгород та Львів. У цих містах середня вартість квадратного метру у залежності від стадії будівництва, класу об’єкта та площі квартири варіюється від 42 до 47 тис. гривень.

Ринок житла – останні новини

Раніше експерти розповіли, що буде з цінами на нерухомість до кінця літа. Так, на думку Юрія Піта, через низький попит на ринку первинної та вторинної нерухомості суттєвого здорожчання квадратних метрів не буде.

Також повідомлялось, що найбільш дорогі квартири на первинному ринку в Києві продають у Печерському, Шевченківському, Голосіївському та Оболонському районах.

Вас також можуть зацікавити новини: