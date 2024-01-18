У столиці ціни на винаймання "однушки" наразі складають в середньому 13 тисяч гривень.

У січні проти грудня серед найбільших міст України в Києві найпомітніше зросла вартість оренди житла, зокрема, найбільше подорожчали двокімнатні квартири. Про це свідчать дані статистики від застосунку пошуку оренди квартир Bird.

У столиці ціни на винаймання "однушки" наразі складають в середньому 13 тисяч гривень, що на півтора відсотки більше, ніж в грудні. Натомість "двушка" подорожчала на 10,5%, її можна орендувати приблизно за 18 тисяч гривень. Трикімнатна квартира здається в середньому за 30 тисяч гривень (на 4,5% вище, ніж в грудні).

Зазначається, що непрацююче метро в Голосіївському районі столиці не вплинуло на вартість оренди квартир в тій частині міста.

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За словами рієлторів, ринок оренди в Києві дійсно працює стабільно останній рік без впливу обстрілів, снігопадів, заморозків. Якщо перевіряти статистику середньої вартості квартири на ринку та обʼєктивно підбирати ціну перед здачею власної квартири – попит дозволяє здати її протягом тижня.

Водночас у Львові однокімнатні квартири все ще лишаються дорожчими, ніж в Києві. Медіана їхньої вартості складає 15 600 гривень, що на 4,6% дорожче в порівнянні з грудневим показником. Натомість двокімнатну можна орендувати за 16 тисяч, трикімнатну – за 17 (дорожче на 2,9% та 1% відповідно).

У Дніпрі оренда "двушки" та "трьошки" зросла на 6,7% та 3% відповідно і коштує так само, як і у Львові. Проте однокімнатна є дешевшою – 10 500 гривень, що на 5% більше, ніж в грудні.

Натомість в Одесі медіана вартості оренди житла з однією кімнатою зменшилась на 5% і складає 7 400 гривень. Ціни на дво- та трикімнатні квартири порівняно з груднем лишились без змін – 9 та 12 тисяч відповідно.

Не зазнала змін оренда житла і в Харкові. В цьому місті винайняти "однушку" можна за 4 тисячі гривень. Дво- та трикімнатні квартири коштують 6 та 8 тисяч.

Експерти зазначають, що вартість оренди в першу чергу залежить від попиту, віддаленості від зони бойових дій, частоти обстрілів міста та економічної стабільності, внутрішньої міграції населення, наявності достатньої кількості робочих місць тощо.

Вартість винаймання житла в Україні

Наприкінці осені в Україні найнижче співвідношення оренди та зарплати було у Херсоні, а найвище – у Львові.

У Херсоні на винайм однокімнатної квартири припадало 21% середньої зарплати. Трохи більше обходилось проживання у Харкові (34%) та Миколаєві (35%). Замикали пʼятірку доступних міст Суми та Чернівці (39%).

Водночас найбільшу частку зарплати за однокімнатний дах над головою доводилось викласти у Дніпрі (71% від середньої зарплати), Вінниці (73%), Полтаві (77%), Києві (78%) та Львові (80%).

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