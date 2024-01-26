Державне підприємство не витримало конкуренції з боку приватних переробників.

У січні ДП "Ліси України" остаточно закрило цехи переробки по всій Україні. Причина – зростання конкуренції з боку приватних переробників. Про це заявив директор підприємства Юрій Болоховець.

За словами гендиректора, лісгоспи раніше почали займатися переробкою, бо реалізація круглої деревини не покривала витрати. Однак після розвитку приватної деревообробки на ринку зросла конкуренція. Державні виробництва формально є прибутковими, а по факту перебувають на дотації.

Як приклад Болоховець навів роботу цеху однієї з філій "Лісу України", що спеціалізується на заготівлі дуба та виробляє паркетну дубову ламель. Його прибуток за 10 місяців 2023 року склав 8,3 млн грн. Однак цех отримує дуб за собівартістю, що набагато менше за ринкову ціну.

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"Якби ту саму круглу деревину реалізувати через відкриті торги, філія могла б заробити 24,1 млн грн. Формально рентабельність цеху 58%, насправді підприємство недоотримало 16 млн грн", – пояснив він.

За 2023 рік цехи ДП "Ліси України" переробили 0,9 млн кубометрів деревини, ринкова вартість якої складає 2,15 млрд грн. Продано 0,4 млн кубометрів пиломатеріалів на суму 2,3 млрд грн.

"Різниця, як бачите, складає лише 150 млн грн, що в рази менше, ніж витрачено на виробництво (зарплати, електроенергія, тощо)", – зазначив Болоховець.

За його словами, він запропонував керівникам цехів залишити їх виробництво, але за умови, що сировина буде закуповуватися по ринкових цінах і одночасно збільшиться ефективність виробництва. Жоден не погодився.

"Окрім тягаря у вигляді дотацій цехам позбудемося ще і значної частки корупції, що також, безумовно, сприятиме збільшенню доходів ДП", – додав директор "Ліси України".

Лісове господарство України

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України ("Держлісагентства"). В управлінні підприємства перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Раніше УНІАН писав, що на дрова пустили заповідний ліс. Довкіллю завдано збитків на 145 мільйонів гривень. Посадовець філії "Ананьївське лісове господарство" ДП "Ліси України" отримав підозру у перевищенні службових повноважень.

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