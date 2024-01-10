Директору філії державного підприємства "Ліси України" загрожує десять років тюрми.

На Одещині порубали на дрова заповідний ліс. Довкіллю завдано збитків на 145 млн грн.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, зараз посадовець філії "Ананьївське лісове господарство" державного підприємства "Ліси України" отримав підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, у 2023 році він незаконно видав лісорубні квитки для проведення рубок на ділянках національного природного парку "Куяльницький", які є об’єктом природно-заповідного фонду. Спеціальні дозволи надавалися без дотримання вимог законодавства. У такий спосіб на території лісництва зрубано понад 1200 дерев різних порід та діаметрів.

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"Відповідно до судової інженерно-технічної експертизи, збитки довкіллю оцінено в 145 млн гривень. За позовами Одеської обласної прокуратури суд скасував вказані лісорубні квитки та припинив рубку…", - наголошують у відомстві.

Як уточнили у територіальному управлінні ДБР у Миколаєві, про підозру повідомили начальнику філії, який незаконно видавав лісорубні квитки своїм підлеглим, для вирубки дерев під виглядом санітарного оздоровлення лісу. За цією схемою протягом 2022-2023 років зрубано понад 200 га природно-заповідного фонду. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо арешту майна посадовця для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, фігурант, з подачі якого заповідний ліс пустили на дрова, - директор філії "Ананьївське лісове господарство" Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України". Вирубані породи: "Дуб звичайний", "Ясен", "Акація біла", "Берест", "Гледичія", "Груша", "Клен", "Софора" тощо.

Інші злочини в Одеській області

Нагадаємо, на Одещині у лютому 2023 року суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник" вартістю близько 1 млрд гривень.

У суді було доведено, що приватне підприємство незаконно оформило право власності на приміщення санаторію площею понад 100 тис. кв. м. Південно-західний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції, який "не побачив" порушення законодавства, та ухвалив нове рішення. Зокрема, скасував рішення реєстраторів, визнав право власності за державою в особі Фонду державного майна України.

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