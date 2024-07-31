Причиною незадоволення стали величезні штрафи.

Сотні китайських продавців китайського маркетплейсу Temu протестують проти "нестерпно високих штрафів", повідомив Reuters один з торговців, який брав участь в акції протесту.

Продавець одягу з Гуанчжоу повідомив, що в квітні Temu запровадив нові штрафи, які можуть становити до п'ятикратної вартості продажу, коли клієнти повертають свої покупки для відшкодування: "Я не проти, якщо я повинен повертати гроші споживачам ... Продавці хочуть, щоб Temu припинила штрафувати нас без причини", – сказала продавчиня, додавши, що 29 липня вона пішла до штаб-квартири компанії в Гуанчжоу, щоб висловити свій протест.

"Щоб заспокоїти ситуацію, Temu сказав нам зареєструвати суму штрафів, яку ми маємо сплатити, але вони нічого не зробили. Тому 29 липня зібралося ще більше торговців, і їх було близько 400-500 осіб", – сказала вона.

Відео дня

На відеозаписах інциденту, що поширюються в Інтернеті, також видно, що за межами будівлі знаходяться сотні протестувальників. Водночас у заяві Temu йдеться, що більшість протестувальників були продавцями одягу, і компанія активно співпрацює з торговцями, щоб знайти рішення. За словами Temu, більшість продавців досягли успіху, дотримуючись рекомендацій, повідомляючи про збільшення продажів і позитивні відгуки клієнтів: "Хоча штрафи необхідні для підтримання високої якості ринку, ми прагнемо до справедливого правозастосування та вирішення спорів", – зазначили представники маркетплейсу.

Торговець одягом сказав, що багато продавців збанкрутували або закрилися з того часу, як почали застосовувати штрафи з різних питань, таких як неправильний розмір одягу.

Варто зазначити, що Temu – міжнародний інтернет-сайт, що належить PDD Holdings (PDD.O). Він продає за низькими цінами широкий асортимент товарів, багато з яких вироблені в Китаї. Його популярність зросла з моменту запуску у вересні 2022 року.

Останні новини з Китаю

Китай посилив контроль над експортом військових безпілотників після візиту міністра закордонних справ України до Пекіна. Безпілотники з високоточним вимірювальним обладнанням були додані до чорного списку низкою відомств, включаючи Центральний військовий комітет у середу. Зміни, які доповнюють минулорічний список, набудуть чинності з 1 вересня.

У червні 2024 року бренди з Китаю захопили 11% європейського ринку електромобілів, досягнувши рекордного показника.

Вас також можуть зацікавити новини: