Пекін стверджує, що він не продає військові дрони жодній зі сторін.

Китай посилив контроль над експортом військових безпілотників після візиту міністра закордонних справ України до Пекіна. Про це повідомляє Bloomberg.

Безпілотники з високоточним вимірювальним обладнанням були додані до чорного списку низкою відомств, включаючи Центральний військовий комітет у середу. Зміни, які доповнюють минулорічний список, набудуть чинності з 1 вересня.

При цьому Китай зняв заборону на експорт безпілотників комерційного класу. Міністерство торгівлі КНР повторило свою позицію, що цивільне обладнання не повинно використовуватися для "розповсюдження зброї масового знищення (вочевидь маються на увазі скиди гранат із газом, що роблять росіяни на фронті в Україні – УНІАН), тероризму чи військових цілей".

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Як зазначає Bloomberg, уряд Китаю запровадив цю директиву через кілька днів після того, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше від початку повномасштабної війни відвідав Пекін.

Китайські безпілотники на фронті в Україні

Хоча Китай заперечує поставки своїх безпілотників Україні та Росії, де факто вони широко використовуються обома сторонами на фронті. Зокрема невеликий комерційний дрон Mavic китайської фірми DJI вже став загальним іменем для розвідувальних дронів та дронів зі "скидами".

За словами керівниці Центру підтримки аеророзвідки Марії Берлінської, росіяни скуповують в Китаї дрони астрономічними партіями. Буквально викупають продукцію цілого заводу на рік вперед.

Також нещодавно стало відомо, що Китай спільно з РФ розробляє нову модель безпілотника, схожу на іранський "Шахед".

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