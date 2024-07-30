Протягом червня китайські бренди зареєстрували понад 23 тисячі електричних авто по всьому регіону.

У минулому місяці бренди з Китаю захопили 11% європейського ринку електромобілів, досягнувши рекордного показника. Про це повідомляє Bloomberg.

Лідером стали SAIC Motor, яка постачає свій хетчбек MG4 дилерам у великій кількості. Загалом протягом місяця бренди Піднебесної зареєстрували понад 23 тисяч електричних авто по всьому регіону.

Китайські виробники намагалися подолати жорсткі мита ЄС, які набули чинності на початку липня. Зазначимо, що мита Євросоюзу накладають додатковий збір у розмірі 38% на SAIC Motor, у той час як BYD заплатить додаткові 17% до існуючого 10% мита.

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Експерти не знають, чи вдасться зберегти зростання обсягів у найближчі місяці. Втім, вони попереджають, що напруженість у відносинах між Китаєм і ЄС ризикує перерости в справжню торгівельну війну за ринок автомобілів.

Китай намагається обійти мита ЄС

Раніше повідомлялось, що виробники електромобілів з Китаю вирішили розширити свою діяльність у Європі, щоб зменшити вплив нових мит.

Нове покоління виробників екологічно чистих авто у Китаї об’єднується з місцевою промисловістю, щоб їхні машини вважались не імпортованими. Наприклад, китайська компанія Chery Automobile Co. у співпраці з іспанською Ebro-EV Motors вирішила презентувати модель Omoda E5.

Також повідомлялось, що у відповідь на обмежувальні заходи ЄС, Пекін оголосив про плани провести слухання щодо імпорту коньяку з Європи.

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