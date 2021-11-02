Частина ресторанів у містах "червоної" зони працюватимуть виключно на винос.

Популярна мережа McDonald's, яка раніше вирішила закрити в Україні один зі своїх проектів, обмежує роботу ресторанів у містах "червоної" зони.

Зокрема, частину ресторанів закрили для відвідувачів, залишивши їх працювати на винос. Такі зміни пов'язані з тим, що не всі співробітники компанії вакцинувалися від коронавірусу, пише UBR.ua з посиланням на прес-службу компанії.

Там зазначили, що дбають про здоров'я співробітників і клієнтів, тому з 1 листопада закрили зали в тих закладах, де вакциновано не 100% персоналу.

Які ресторани McDonald's повноцінно працюють в Києві - адреси

вул. Ю. Іллєнка, 3

Хрещатик, 19-А

Вокзальна, 2-А

Вишгородська, 33-А

Гришка, 7

Оноре де Бальзака, 2-А

Гната Хоткевича, 1-В

пр-т Палладіна, 7-Д

пр-т Оболонський, 26-а

Відвідати ресторани за цими адресами можуть власники сертифіката про повну вакцинацію від коронавірусу або негативного тесту. У McDonald's уточнили, що найближчого тижня відкритися для відвідувачів можуть заклади й за іншими адресами. При цьому там пояснили, що для користування послугами мережі McDrive і McDelivery ковід-документи не потрібні.

McDonald's в Україні: які ресторани працюють під час локдауну

Дніпро - пр-т Яворницького, 52

Одеса - Червоний провулок, 1, пр-т Шевченка, 2-Б

Львів - пр-т Шевченка, 7

Запоріжжя - пр-т Соборний, 218-А

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада Київ живе в умовах "червоної" зони. Обмеження в основному стосуються невакцинованих осіб, які для користування транспортом або відвідування громадських місць повинні пред'являти негативні тести на коронавірус.

Автор: Юрій Годован