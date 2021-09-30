Йдеться про закриття проекту McCafe.

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s ухвалила рішення про закриття в Україні одного зі своїх проектів.

Про це повідомляє Liga.net.

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Йдеться про закриття проекту McCafe. За останні два роки кількість кав'ярень було скорочено вдвічі.

На цей момент з 16 кав'ярень 9 вже закриті, працюють 5 кав'ярень, але і їх планують закрити.

У Mcdonald's відмову від формату кафе пояснили тим, що преміальна кава з McCafe тепер доступна у всіх закладах мережі.

Нові бургери:

У 2020 році Mcdonald's заявив про те, що змінить процес приготування бургерів.

Розмір булочки планували змінити, щоб він співвідносився з м'ясною котлетою. Котлети планували смажити на грилі невеликими партіями, а цибулю до них додавати відразу на етапі обсмажування. Сир Чедер за новою технологією планували класти в бургер при певній температурі, щоб скибочка "ідеально розплавився на гарячій котлеті". Також в "Біг Макі" планували збільшити кількість соусу.

Автор: Олена Коваленко