З 1 листопада в столиці України почали діяти жорсткі карантинні правила.

Напередодні "червоної" зони жителі Києва стали божеволіти через бажання прищепитися від коронавірусу та обійти обмеження. У чергах на вакцинацію навіть відбувалися бійки.

Відповідне відео оприлюднили в соцмережах.

"За кілька годин до введення червоної зони люди в центрах вакцинації збожеволіли", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Житомирі ветеран АТО помер від наслідків коронавірусу (фото)На оприлюднених кадрах видно, що біля входу в центр вакцинації зібрався натовп із жителів Києва, які хотіли отримати щеплення від COVID-19.

При цьому частина людей стовпилася біля двох чоловіків, які билися на підлозі. Крім того, поруч дві жінки хапали одна одну за волосся та штовхалися.

Карантин в Києві

1 листопада Київ перейшов у "червону" зону карантину. З цього дня для проїзду в транспорті, відвідування торгових центрів і закладів харчування буде потрібно ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

З 1 листопада тільки з негативним ПЛР-тестом і covid-сертифікатом можна відвідувати:

торгово-розважальні центри;

заклади громадського харчування;

готель;

установи та заклади соцзахисту;

Спортзали, фітнес-центри;

ЦНАП, управління праці та соцзахисту, управління Пенсійного фонду;

проводити масові заходи.

Важливо! Діти та підлітки відвідують ТРЦ тільки з батьками - які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

Всіх цих обмежень можна уникнути, якщо 100% працівників і відвідувачів зазначених закладів будуть повністю вакциновані від COVID-19 або матимуть негативний результат COVID-тесту.

Автор: Анастасія Горбачова