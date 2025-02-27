Можливість підвищення цін і уповільнення зростання може вдарити по президенту США.

Президент Дональд Трамп заявив, що з вівторка, 4 березня, планує запровадити мита на імпорт із Канади та Мексики. Американський лідер також планує подвоїти 10%-ве мито на імпорт із Китаю.

Видання Associated Press пише, що Трамп написав у соціальній мережі Truth Social, що контрабанда заборонених наркотиків, таких як фентаніл, у США здійснюється на "неприйнятному рівні" і що імпортні мита змусять інші країни припинити незаконний обіг.

"Ми не можемо дозволити цьому злу продовжувати шкодити США, і тому, доки воно не припиниться або не буде серйозно обмежене, пропоновані мита, що мають набути чинності 4 березня, справді набудуть чинності, як заплановано. Китай також буде обкладений додатковими 10%-ми тарифами в цей день", - ідеться в повідомленні.

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Перспектива ескалації торговельної війни вже призвела світову економіку до сум'яття: споживачі побоюються посилення інфляції, а автомобільний сектор може постраждати, якщо два найбільших торговельних партнери США - Канада і Мексика - будуть обкладені митами.

Можливість підвищення цін і уповільнення зростання може вдарити по Трампу, який під час виборів обіцяв виборцям швидко знизити рівень інфляції. Однак Трамп також проводив кампанію із запровадження масштабних мит, змінивши їх відповідно до податків, які, на його думку, стягують інші країни з американських товарів.

Перспектива ширшого торговельного конфлікту, якщо інші країни застосують відповідні тарифи, вже лякає американських споживачів і потенційно підриває обіцянки Трампа про економічне зростання.

У вівторок Conference Board повідомила, що її індекс споживчої довіри впав на 7 пунктів до 98,3. Це було найбільше місячне зниження з серпня 2021 року, коли інфляційний тиск став відчуватися в США, коли економіка відновлювалася після пандемії коронавірусу. Середні 12-місячні інфляційні очікування підскочили з 5,2 до 6% у лютому.

"Різко зросла кількість згадок про торгівлю і тарифи, досягнувши рівня, небаченого з 2019 року", - сказала Стефані Гішар, старший економіст Conference Board. "Особливо помітно, що у відповідях переважали коментарі про нинішню адміністрацію та її політику".

Мита Трампа - головні новини

26 лютого президент США Дональд Трамп вказав, що європейські країни зіткнуться з митами у 25%. Він також хоче запровадити окремі тарифи на автомобілі, комп'ютерні чіпи та фармацевтичні препарати, які стягуватимуться на додаток до взаємних тарифів.

Американський лідер також оголосив, що скасовує винятки з митних тарифів на сталь і алюміній на 2018 рік, а також планує ввести їх на імпорт міді.

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