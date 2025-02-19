Для споживачів ціна на продукцію Acer зросте на 10%.

Компанія Acer стала першим виробником техніки, яка анонсувала підвищення цін для споживачів після заяви президента США Дональда Трампа про введення 25% мита на автомобілі, напівпровідники та фармацевтику.

Як повідомляє видання Taiwan Economic Daily, директор Acer Джейсон Чен заявив, що Трамп збирається запровадити додаткові мита на електроніку, експортовану з Китаю, через що компанії доведеться підвищити ціни на продукцію для споживачів приблизно на 10%. Ціни почнуть поступово збільшуватися, починаючи з березня.

Acer стала першою компанією, яка так відкрито заявила про підвищення цін, але, найімовірніше, не останньою. Очікується, що інші виробники тих самих ноутбуків, Asus, Dell і HP, у яких теж більша частина виробництва перебуває в Китаї, так само незабаром піднімуть вартість своєї техніки.

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