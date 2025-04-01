Три країни домовилися розвивати справедливу торгівлю.

Китай, Японія та Південна Корея мають намір спільно відповісти на мита, які ініціював президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє CNN.

Уточнюється, що три країни 31 березня провели економічні переговори вперше за п'ять років. Сторони домовилися розвивати справедливу торгівлю і зміцнювати економічні зв'язки.

Переговори відбувалися за кілька днів до того, як США планують оголосити про введення драконівських тарифів проти всіх торгових партнерів.

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"Середній тариф Південної Кореї в чотири рази вищий. Подумайте про це: у чотири рази вищий. І ми надаємо так багато допомоги у військовому плані і багатьма іншими способами Південній Кореї, але ось що відбувається", - говорив Трамп на початку цього місяця у своєму зверненні до Конгресу.

У середу Трамп заявив, що введе широкомасштабні тарифи, які відповідатимуть тим, які іноземні держави вводять щодо США. За словами американського лідера, не залишаться осторонь і давні союзники США, такі як Південна Корея.

Мита Трампа

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп ввів 20%-ві мита на всі товари з Китаю. Також він ввів високі мита на імпорт сталі, алюмінію, імпортні автомобілі.

У МВФ оцінили наслідки драконівських мит Трампа. Директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вважає, що така політика викликає велику невизначеність і підриває довіру, але навряд чи спровокує рецесію в найближчому майбутньому.

А тим часом, у лютому найбільші партнери США завдали удару у відповідь на тарифні обмеження Трампа. Лідери Канади, Мексики та Китаю заявили про вжиття рішучих заходів після того, як президент США підписав указ про введення жорстких мит до 25% на їхній експорт до США.

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