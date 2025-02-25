Під час зустрічі з Трампом Макрон намагався переконати його не запроваджувати ці тарифи.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що переконав американського лідера Дональда Трампа не вести торговельну війну проти Європи, а зосередитися на Китаї. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News після зустрічі з Трампом у Вашингтоні в понеділок, цитує Politico.

За словами Макрона, пріоритетом Вашингтона є введення тарифів на Китай, тому одночасне ведення торговельної війни з країнами ЄС буде суперечити інтересам США.

"Я сподіваюся, що я переконав його щодо торгівлі та тарифів. Я сказав йому: для вас дуже важливо не запроваджувати нові тарифи", - додав президент Франції.

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У Politico нагадали, що раніше Трамп запровадив 25% тарифи на широкий спектр імпорту, в тому числі і з Європи. Також він пригрозив "відповідними" тарифами у відповідь на великий спектр правил та податків, які США вважають "дискримінаційними, включаючи податки на додану вартість, які стягуються переважною більшістю країн світу".

Макрон додав, що намагався переконати Трампа не запроваджувати ці тарифи, зазначивши, що Європа не зробила нічого такого, що заслуговує на такі зміни.

"ПДВ - це не тариф, і я доводив це", - пояснив французький лідер та наголосив, що "ми не обкладали митом США".

Крім того, Макрон додав, що країни Європи не зможуть збільшити витрати на оборону, як того вимагають США, якщо вони зіткнуться з торговельною війною.

"Як ви хочете, щоб ми збільшили витрати на безпеку і оборону, якщо ми перебуваємо в торговельній війні?", - запитав політик.

Зустріч Макрона і Трампа - що відомо

Як писав УНІАН, під час зустрічі двох президентів Макрон поставив Трампа на місце в питанні допомоги Україні. Зокрема американський лідер заявив, що європейські донори отримують усі свої кошти назад, коли надають підтримку Україні. Однак президент Франції не погодився з цим і перебив свого колегу.

"Щоб бути чесними, ми заплатили 60% загальної суми. Це було, як і зі США - позики, гарантії, гранти. Ми надали реальні гроші, щоб було зрозуміло", - зазначив Макрон.

Водночас видання Reuters написало, що зустріч Трампа та Макрона розкрила різкі розбіжності щодо України. Зокрема президент Франції ясно дав зрозуміти, що не згоден із Трампом з деяких ключових питань.

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