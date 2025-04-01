Крісталіна Георгієва вважає, що приводів для паніки немає.

Директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прокоментувала мита президента США Дональда Трампа. Вона вважає, що така політика викликає велику невизначеність і підриває довіру, але навряд чи спровокує рецесію в найближчому майбутньому.

Видання Reuters пише, що Георгієва наголосила на проблемах, що стоять перед світовою економікою, яка все ще демонструє недостатнє зростання після пандемії COVID, але застерегла від надмірної тривоги.

"МВФ, ймовірно, трохи знизить економічні прогнози у своєму наступному оновленні "Перспектив розвитку світової економіки", яке вийде приблизно через три тижні, але ми не бачимо рецесії на горизонті. Те, що ми бачимо у високочастотних індикаторах, справді вказує на певне послаблення споживчої довіри та довіри інвесторів, і ми знаємо, що це згодом позначиться на перспективах зростання", - зазначила вона.

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За її словами, МВФ поки що не бачить "драматичних наслідків" від митних тарифів, запроваджених Трампом після його повернення до Білого дому та погроз їх запровадження.

У січні МВФ підвищив свій прогноз зростання світової економіки на 2025 рік до 3,3% з 3,2%, причому більша частина цього підвищення припала на підвищення прогнозу щодо США на піввідсотка до 2,7%. Однак тепер Георгієва очікує, що у квітні МВФ відобразить невелику "корекцію" в бік зниження цих оцінок.

Хоча поточний вплив був помірним, Георгієва попередила, що багато країн використовували свій фіскальний і монетарний простір під час COVID і тепер у них високий рівень заборгованості, що обмежує їхню здатність реагувати на майбутні потрясіння. Будь-яке уповільнення або звернення назад процесу дезінфляції може уповільнити зниження процентних ставок і ускладнити країнам рефінансування боргу.

Події у сфері торгівлі можуть "трохи" сповільнити зростання в США, але загалом перспективи залишаються "нормальними", вважає Георгієва.

Заплановане Європою збільшення витрат на оборону і рішення Німеччини скасувати боргове гальмо означають, що прогноз зростання в регіоні може бути трохи підвищений. За її словами, Китаю необхідно використовувати простір для маневру в політиці і зосередитися на збільшенні внутрішнього споживання.

Георгієва зазначила, що світова торгівля продовжує зростати, незважаючи на сплеск протекціоністських заходів по всьому світу, які змінили торговельні схеми і кинули виклик глобалізації, і що торгівля послугами випереджає зростання торгівлі товарами.

За її словами, малі та середні країни розширюють співробітництво між собою та зосереджуються на структурних реформах усередині країни, прагнучи підвищити власну стійкість, що є позитивною стороною потрясінь у світовій торгівлі.

Мита Трампа - головні новини

З моменту повернення до Білого дому в січні Трамп запровадив 20%-ві мита на всі товари з Китаю; пригрозив, а потім відтермінував запровадження 25%-вих тарифів на більшість товарів із Канади та Мексики; запровадив високі мита на імпорт сталі й алюмінію; оголосив 25%-ві мита на імпортні авто; та оголосив, що 2 квітня буде "Днем визволення", коли він планує запровадити глобальні відповідні мита.

Непередбачуваність темпів оголошення і введення мит погіршила ставлення інвесторів, і основні фондові індекси США впали майже на 10% з середини лютого через побоювання, що мита сповільнять зростання або навіть спровокують рецесію.

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