Економісти кажуть, що масштабні мита призведуть до зростання інфляції.

Президент США Дональд Трамп пригрозив вдарити по Європейському союзу митами, додавши блок до списку цілей, що включає Канаду і Мексику. Таке рішення поставить Вашингтон на межу нової торгової війни з найбільшими торговими партнерами.

Видання Financial Times пише, Трамп визнав, що нові мита можуть викликати "збої" на ринку, але заявив, що вони допоможуть країні скоротити дефіцит торгового балансу з Євросоюзом.

Заяви президента США ознаменували різку ескалацію його риторики щодо торгівлі та означають, що найбільша економіка світу стоїть на порозі введення мит проти своїх найбільш значущих торгових партнерів.

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За даними митної бази даних Trade Data Monitor, 2023 року обсяг імпорту товарів зі США до ЄС, Канади, Мексики та Китаю становитиме 1,9 трильйона доларів, або близько 60% від загального обсягу.

Європейська комісія заявила, що їй "нічого не відомо про введення додаткових мит на продукцію ЄС", і зазначила, що тарифи "створюють непотрібні економічні проблеми".

Трамп заявив, що "врешті-решт" запровадить мита на чипи і все, що з ними пов'язано, а також застосує тарифи на нафту, газ, сталь, мідь, алюміній і фармацевтичну продукцію. За його словами, мита на сталь та алюміній можуть запровадити "цього та наступного місяця", а на нафту і газ - приблизно 18 лютого.

Трамп заявив, що "ймовірно" знизить мита на канадську нафту до 10%, хоча інші імпортні товари з цієї країни будуть обкладатися 25% тарифом. Канада є найбільшим постачальником нафти для США, на неї припадає близько 60% імпорту сирої нафти.

Економісти кажуть, що масштабні мита призведуть до зростання інфляції і можуть завадити Федеральній резервній системі знизити вартість запозичень до очікуваного цього року рівня.

Удар по найбільших торговельних партнерах США величезними митами різко підвищує ризик розпалювання повномасштабних торговельних воєн. Канада і Мексика підготували відповідні пакети мит і готові їх запровадити. ЄС також заявив, що захищатиметься відповідними тарифами.

Трамп заявив, що його не турбують попередження економістів про те, що нові мита зашкодять економіці США або можуть призвести до стрибка інфляції, оскільки імпортери перекладають збільшення вартості своїх товарів на споживачів.

"Дональд Трамп спрямував нові мита проти Мексики, Канади та Китаю, але вони, найімовірніше, вдарять по гаманцях американців", - сказав Чак Шумер, лідер сенатської меншості. "Якщо мита наберуть повної чинності, вони піднімуть ціни на все - від продуктів харчування до авто і бензину, що ще більше ускладнить життя середнього класу".

Мита Трампа - останні новини

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що 1 лютого США запровадять значні мита на імпорт товарів із Канади, Мексики та Китаю. За її словами, на товари з Канади та Мексики мито становитиме 25%, а на китайські товари - 10%.

Видання Reuters пише, що введення цих мит стане болючим ударом для сусідів США.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже закликав націю готуватися до важких часів.

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