Також до рівня нових мит для Канади і Мексики планується підтягнути існуючі мита на імпорт з Китаю.

Із суботи, 1 лютого, США запровадять значні мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю, як це раніше обіцяв новий президент Дональд Трамп. Про це на брифінгу повідомила спікерка Білого дому Керолайн Лівітт.

"Я можу підтвердити, що завтра, 1 лютого, крайній термін, встановлений президентом Трампом у своїй заяві кілька тижнів тому, зберігається", - заявила вона.

За її словами, на товари з Канади і Мексики мито становитиме 25%, а на китайські товари – 10%.

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"Це обіцянки, які дає, і обіцянки, які виконує президент", – сказала Лівітт.

Вона відмовилася повідомити додаткові подробиці про те, чи будуть передбачені винятки для певних товарів, зокрема для нафти.

Власні джерела Reuters, наближені до Білого дому, однак уточнюють, що завтра Трамп лише підпише указ про запровадження мит, а чинності ці зміни набудуть з 1 березня.

Також указом Трампа буде передбачено певну процедуру, за допомогою якої усі три країни зможуть домагатися винятків для певних товарів. Тим не менш, будь-які винятки будуть "нечисленними", сказав співрозмовник видання.

Як зазначає Reuters, запровадження цих мит стане болючим ударом для сусідів США. Наприклад, 75% канадського експорту припадає саме на Сполучені Штати. Канадський прем’єр Джастін Трюдо вже закликав націю готувати до важких часів.

Варто також додати, що 10% мита на товари з Китаю - це на додаток до тих 15%, які вже раніше запровадила адміністрація Джо Байдена.

Політика Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, адміністрація Трампа не планує залишати Україну без підтримки. Принаймні у цьому люди Трампа запевняють своїх співрозмовників в Європі.

Також ми розповідали, що Трамп застеріг БРІКС від спроб замінити долар. Президент США запевнив, що будь-яка країна, яка спробує це зробити, отримає 100-відсоткові мита на імпорт до Америки.

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