Керівники гірничодобувних компаній готуються до різних сценаріїв.

Обіцянка президента Дональда Трампа запровадити мита на імпорт міді та алюмінію в США призведе до зростання цін для місцевих споживачів. Причина в тому, що в країні дефіцит вітчизняного виробництва, а на відновлення галузі треба багато часу.

Видання Reuters пише, що Трамп заявив, що введе мита на алюміній і мідь - метали, необхідні для виробництва американської військової техніки, - а також на сталь, щоб підштовхнути виробників у США.

"Ми повинні повернути виробництво в нашу країну", - сказав політик.

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Трамп обіцяв знизити ціни для споживачів, які все ще страждають від сплеску інфляції в першій половині терміну Джо Байдена. Однак аналітики стверджують, що його план із запровадження мит на імпорт для зміцнення виробничого сектора країни - ще одна його обіцянка - може перекреслити його обіцянку щодо зниження цін.

Неясно, наскільки широко можуть бути застосовані мита, але кілька керівників гірничодобувних компаній раніше заявили, що вони готуються до різних сценаріїв, оскільки ринки готуються до потенційної зміни торговельних потоків.

"Тут є кілька невідомих моментів. Чи будуть введені ці мита, в якому масштабі, і хто буде платити? Зрештою за них зазвичай платить споживач, особливо в тому разі, якщо немає внутрішнього замінника", - каже аналітик Деніел Морган з інвестиційного банку Barrenjoey.

За його словами, американські алюмінієві та мідні заводи закриваються, і для їхнього відновлення, окрім інших заходів, знадобляться нова інфраструктура і контракти на постачання електроенергії, а на все це потрібен час.

Виробники алюмінію в Канаді, як Rio Tinto і Alcoa, навряд чи зазнають збитків, натомість витрати, найімовірніше, будуть перекладені на автовиробників, які потім перекладуть їх на американських споживачів, додав Морган.

Щодо міді, то Джон Феннелл, генеральний директор Міжнародної мідної асоціації Австралії, заявив, що будь-які мита на імпорт міді до США вплинуть на її промисловість, оскільки країна є нетто-імпортером міді, хоча це може прискорити розробку нових копалень, таких як Resolution компанії Rio Tinto в Аризоні.

"Це може бути корисно для нових копалень, таких як Resolution, але до цього ще багато років, і біль відчуватимуть місцеві виробники, які оплачують мита в проміжний період", - сказав він.

Мита Трампа - останні новини

В інавгураційній промові Дональд Трамп пообіцяв покласти край американському "занепаду" і почати нову "золоту добу", засновану на різкому відкоті від прогресивної програми адміністрації Байдена.

78-річний президент оголосив про нові агресивні кроки зі збільшення видобутку викопного палива, депортації іммігрантів і реалізації популістської та націоналістичної платформи, яка привела його до перемоги в перегонах за Білий дім.

При цьому він пригрозив пригрозив пригрозив запровадити мита до 25% на імпорт з Канади та Мексики з 1 лютого.

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