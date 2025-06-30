Проблеми можуть затягнутися на кілька місяців.

Непостійна торговельна політика президента США Дональда Трампа в поєднанні з низьким рівнем води в річках призвела до проблем у ланцюжку поставок у Європі. Баржі по кілька днів очікують, щоб забрати товари, а контейнеровози - ще довше.

Газета Financial Times пише, що найсерйозніші проблеми в портах Роттердама, Антверпена і Гамбурга. Така ситуація зберігатиметься щонайменше кілька місяців.

За словами керуючого директора нідерландської судноплавної компанії WEC Lines Цезаря Луїкенаара, низка важливих портів Європи працюють на межі своїх можливостей.

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Водночас виконавчий директор нідерландської логістичної компанії Euro-Rijn Group Альберт ван Оммен сказав, що, на його думку, нинішня перевантаженість портів - найсильніша з часів пандемії.

Проблеми стали останнім ударом по світовій системі логістики, яка донедавна давала змогу багатьом компаніям підтримувати мінімальні запаси, будучи впевненими в тому, що служби регулярних перевезень будуть постійно поповнювати запаси згідно з графіком.

Керівник німецької компанії DHL Каспер Еллербек заявив, що затримки поки що не змусили жодного з його клієнтів зупинити виробництво через брак компонентів, але така ситуація можлива.

За словами Ван Оммен, тільки в Антверпені розвантаження суден відстає від графіка на три-п'ять днів.

Логістичні компанії звинувачують у кризі різку зміну торговельної політики США. Проблеми посилюються обмеженнями на навантаження барж на річці Рейн, яка стала надзвичайно мілкою через суху весну. Тим часом європейські порти також страждають від збільшених обсягів імпорту з Азії, оскільки високі мита США змушують перенаправляти товари в інші країни.

За словами представників галузі, оператори терміналів спішно наймають нових співробітників і закуповують обладнання в спробах знизити навантаження.

Водночас деякі представники галузі висловили песимізм з приводу того, що проблему заторів можна легко розв'язати. Луїкенаар вважає, що для розв'язання проблем знадобляться роки інвестицій у розвиток потужностей.

Торгова війна США та Євросоюзу - головні новини

На початку квітня президент США Дональд Трамп встановив 90-денний термін для торговельних переговорів з ЄС, який має закінчитися 9 липня. Але 23 травня він заявив, що не зацікавлений в укладенні угоди.

Своєю торговельною політикою Трамп прагнув зруйнувати світову економіку, але після того, як у квітні він оголосив про введення мита проти кількох країн, що спричинило потрясіння на фінансових ринках, він зменшив оберти. Відтоді Вашингтон уклав договір з Великою Британією і провів переговори з Китаєм.

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