На нараді обговорять заходи зі стимулювання економіки.

Вищі керівники Китаю планують провести зустріч у середу, 9 квітня, щоб обговорити заходи зі стимулювання економіки та стабілізації ринків капіталу. Збори відбудуться на тлі ескалації торгової війни зі США.

Видання Reuters пише, що політики обговорять заходи зі стимулювання внутрішнього споживання і підтримки ринків капіталу. Одне з джерел додало, що, найімовірніше, обговорюватимуть і такі ініціативи, як податкові знижки на експорт.

На зустрічі, найімовірніше, будуть присутні високопосадовці з державних органів, включно з центральним банком, Народним банком Китаю і Міністерством фінансів, повідомили джерела.

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Також очікується присутність чиновників з Міністерства торгівлі, а також банківського регулятора National Financial Regulatory Administration і регулятора цінних паперів China Securities Regulatory Commission, повідомило перше джерело.

Деякі із заходів зі стимулювання другої за величиною економіки світу можуть бути реалізовані найближчими тижнями, сказало друге джерело.

Китайські державні ЗМІ, як очікується, повідомлять про частину порядку денного засідання, оскільки влада прагне стабілізувати економіку і ринки, а також відновити довіру, сказали джерела.

Ескалація торговельної війни між Китаєм і США відбувається на тлі тривалої кризи у сфері нерухомості та високого рівня заборгованості місцевих органів влади, що підриває довіру як бізнесу, так і споживачів.

Торгова війна США і Китаю - головні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення базового мита в 10% на імпорт з усіх країн, за винятком Канади і Мексики, а також додаткових мит для приблизно 60 країн, включно з Китаєм.

Для Китаю це означало додаткове мито в 34%, що разом із попередніми становило 54%. У відповідь Пекін оголосив про введення додаткового мита в 34% на всі американські товари.

8 квітня США оголосили про введення сукупного мита в розмірі 104% на імпортовані з Китаю товари, що стало ескалацією торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

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