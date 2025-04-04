Перехід до повномасштабної торгової війни став відповіддю на мита Трампа.

Китай оголосив про введення додаткових мит у розмірі 34% на імпорт зі США. Таким чином Пекін відповів на дії президента Дональда Трампа, що лише наблизило світ до повномасштабної торгової війни.

Видання Financial Times пише, що міністерство торгівлі Китаю заявило, що мита, які відповідають останньому рішенню Трампа щодо Пекіна, буде введено на всі імпортовані зі США товари з 10 квітня. Загальна сума мит на китайський експорт у США зросте більш ніж на 60%.

Китай також оголосив про заборону на експорт семи видів рідкоземельних металів і додав американські технологічні компанії, включно з виробниками дронів Skydio і Brinc Drones, до свого списку "ненадійних суб'єктів", який забороняє китайським постачальникам продавати їм компоненти.

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Торгова війна розгортається в непростий момент для Сі Цзіньпіна, який спирається на експорт, щоб врятувати другу за величиною економіку світу після спаду в секторі нерухомості та дефляції.

Мита Трампа щодо Китаю

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення безпрецедентних мит на товари з інших країн. Так, введено мита в розмірі 25% на всі авто іноземного виробництва та запчастини.

Крім того, імпорт з ЄС, Японії та Південної Кореї обкладатиметься митом у розмірі 20% або вище. Імпорт із В'єтнаму зіткнеться зі ставкою мита 46%, а з Тайваню - 32%.

Реакція урядів постраждалих країн була неоднозначною. Деякі проявили обережність, а інші пообіцяли оскаржити рішення Трампа.

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