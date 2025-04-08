У Білому домі повідомили, що Китай не вклався в терміни.

Сполучені Штати Америки офіційно запровадили мита в розмірі 104% щодо Китаю. Про це повідомила прессекретарка Трампа Керолайн Левітт, повідомляє CNN.

Зазначено, що нові жорсткі тарифи набули чинності і почнуть діяти з 9 квітня.

"Такі країни, як Китай, які вирішили помститися і спробували подвоїти своє погане поводження з американськими робітниками, роблять помилку. У президента Трампа сталевий хребет, і він не зламається. Китайці хочуть укласти угоду, вони просто не знають, як це зробити", - сказала вона.

Відео дня

За словами Лівітт, Трамп доручив своїй торговельній команді укладати "індивідуальні" торговельні угоди з країнами, які бажають вести переговори після заяви президента про глобальну тарифну політику минулого тижня.

"Уся адміністрація завжди говорила, що президент Трамп готовий підняти слухавку і поговорити. І президент зустрівся зі своєю торговою командою сьогодні вранці, і він доручив їм укладати індивідуальні торговельні угоди з кожною країною, яка звернеться до цієї адміністрації з проханням укласти угоду", - повідомила вона.

Торгова війна Трампа з Китаєм

Як писав УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп запровадив проти Китаю 34% мита на додачу до наявних 20%.

Китай завдав удару у відповідь, оголосивши про введення додаткових мит у розмірі 34% на імпорт зі США.

7 квітня Трамп встановив Китаю жорсткі терміни щодо мит, вимагаючи, щоб Пекін скасував контрзаходи. Він дав КНР два дні, щоб розв'язати це питання, додавши, що в іншому випадку введе додаткові тарифи в 50%.

Пізніше Sky News розкрило, як Китай може відповісти США. За словами кореспондентки Хелен-Енн Сміт, якщо погрози Трампа втілять у життя, то всі китайські товари обкладатимуться митами в розмірі понад 100 %, а деякі - до 120%. Це зробить будь-яку торгівлю практично неможливою.

Вас також можуть зацікавити новини: