Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через "Дію".

Сьогодні уряд оновив критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, ці оновлення стосуються дотримання принципу справедливості.

"Як і обіцяли, до 15 листопада провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами цього аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути", - сказав він.

Шмигаль повідомив, що регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міністерством оборони та Міністерством економіки. Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом тепер буде обов’язковим пунктом, аби бронювати своїх працівників.

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"Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання", - наголосив прем'єр.

За словами Шмигаля, усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через "Дію". При цьому буде проводитися щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.

Він також зазначив, що новий порядок буде діяти з 1 грудня.

"Водночас для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати - 28 лютого - всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли відбувалося бронювання", - зазначив Шмигаль.

Бронювання працівників в Україні - головні новини

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі напередодні заявив, що критерії бронювання мають бути такими, що задовольнять ЗСУ, бізнес і спеціалістів.

Народний депутат Богдан Кицак заявив, що економічне бронювання викликає негатив серед українського суспільства, тому у Верховній Раді вирішили не запроваджувати його.

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